I positivi a Roma sono 215, 326 nel Lazio con cinque decessi - Terzo Binario News

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi nel Lazio su 8.327 tamponi molecolari e 12.148 tamponi antigenici per un totale di 20.475 tamponi, si registrano 326 nuovi casi positivi (+55), 28 casi in meno rispetto a martedì 7 settembre. Sono 5 i decessi (+2), 448 i ricoverati (-4), 62 le terapie intensive (-2) e 680 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 215”.

*** Campagna vaccinale: si prosegue con l’immunizzazione della popolazione over 12, per arrivare all’obiettivo dell’85%. In corso il monitoraggio e il reclutamento dei trapiantati per la dose di richiamo;

*** ASL di Rieti: reclutati i primi trapiantati per somministrazione terza dose;

*** Test Salivari Scuola: per l’avvio dell’anno scolastico pronte le ‘scuole sentinella’ con 30 mila test per gli studenti. Questa mattina il via ufficiale ai test salivari presso la scuola G. Pallavicini in via Beata Vergine del Carmelo al Torrino;

* Asl Roma 1: 75 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

* Asl Roma 2: 122 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 6: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 2 decesso.

***Nelle province si registrano 58 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Latina: si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Rieti: si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

* Asl di Viterbo: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

***OPEN DAY OVER 12:

– Asl Roma 3: Back to School dal 1 al 14 settembre in vista della ripresa dell’anno scolastico, vaccinazioni per la fascia 12-18 anni e per il personale docente e quello scolastico. Per vaccinarsi si può effettuare la prenotazione sulle agende della Regione Lazio dal 1 al 14 settembre p.v. oppure ci si può recare senza alcuna prenotazione presso uno dei seguenti Punti di Somministrazione Vaccini anti Covid 19 della Asl Roma 3: Centro Anziani, Via Cardano, orario 9 – 18; Polo Natatorio, orario 9 – 18; Lunga Sosta Fiumicino, orario 8 – 23.

– Asl Frosinone: dal 19 agosto dalle 8:30 alle 16:30 presso la casa della salute di Pontecorvo (FR).

***OPEN DAY OVER 18:

– Asl Rieti: dal 27 agosto al 30 settembre vaccinazioni J&J over 18 anni senza prenotazione dalle ore 9:00 alle 14:00 presso la Caserma Verdirosi.

* Asl Roma 1: 75 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

* Asl Roma 2: 122 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 6: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 2 decesso.

***Nelle province si registrano 58 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Latina: si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Rieti: si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

* Asl di Viterbo: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.