I naturisti Naked Wanderings mostrano le bellezze del Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

“È iniziato da alcuni giorni il progetto “Our Big Naked Italian Road Trip” dei Naked Wanderings, in collaborazione con la federazione naturista italiana (FENAIT), le associazioni federate, e le strutture turistiche naturiste.

La coppia di travel bloggers belgi, Nick & Lins, punto di riferimento per i naturisti di tutto il mondo, ha fatto scoprire a migliaia di followers, attraverso video e recensioni, nuovi luoghi, che spesso poi, sono diventati meta di futuri viaggi.

Questo tour italiano, alla scoperta delle spiagge e delle strutture ricettive dedicate alla pratica naturista, passando per le bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio, ma anche per le eccellenze enogastronomiche, è dunque una buona occasione per dare visibilità a luoghi di grande bellezza, ma spesso meno visitati, che tuttavia potrebbero interessare un’utenza turistica potenziale che in Europa vede la pratica di milioni di persone, ma che, inspiegabilmente, in Italia continua ad essere ignorata.

Dall’11 al 15 giugno, dunque, si svolgerà la “tappa laziale”: Questi simpatici testimonial del naturismo, alloggeranno presso un meraviglioso terreno a metà strada fra Cerveteri e Bracciano, il Suncave Gardens True Natural.

Domenica 13 giugno invece, per tutti, l’appuntamento è al Castello di Santa Severa ed alle Sabbie Nere, frequentate dai naturisti di UNAIT (ex Uni Lazio), che da diversi anni presidiano la spiaggia, anche attraverso una apprezzata, volontaria attività di pulizia. L’associazione naturista ha fatto già da diversi anni richiesta al comune di Santa Marinella per il riconoscimento formale della pratica in un tratto di arenile.

La frequentazione naturista si sposa molto bene con una fruizione sostenibile di aree tutelate come il Monumento Naturale di Pyrgi, istituito pochi anni fa dalla Regione Lazio, e sorvegliato dai Guardiaparco di Macchiatonda.

Il naturismo è uno stile di vita caratterizzato dal rispetto per le persone e per l’ambiente che ci accoglie. Questo weekend offre un’ottima occasione per conoscere da vicino le attività dell’associazione UNAIT”.

Associazione naturista UNAIT