I medici della Asl Roma 3 incontrano i colleghi di medicina generale sul Tumore al Colon Retto • Terzo Binario News

Secondo appuntamento sabato 10 maggio Aula Sinibaldi Ospedale Grassi di Ostia

Potenziare il rapporto tra territorio ed ospedale e migliorare i percorsi assistenziali e di presa in carico dei pazienti della ASL Roma 3 attraverso un ciclo di incontri a cadenza mensile previsti fino al prossimo novembre tra Medici di Medicina Generale del territorio e il personale della UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale Grassi di Ostia.

Dopo il successo del primo appuntamento di aprile, sabato 10 maggio dalle ore 9 alle ore 12 all’interno dell’Aula Sinibaldi del Grassi, tornano gli “Incontri con i Medici di Medicina Generale”.

Al centro del dibattito le Neoplasie Colo-Rettali. I dirigenti medici della UOC provvederanno all’introduzione sui dati epidemiologici della patologia oggetto dell’incontro, per poi passare alla relazione sui percorsi diagnostici di primo, secondo e terzo livello previsti dalle linee guida nazionali ed internazionali, la relazione sulle indicazioni e tecniche del trattamento chirurgico, la relazione sui risultati conseguiti presso la UOC del Grassi. Nel corso di ogni evento verranno forniti tutti i riferimenti per la presa in carico dei pazienti.

“La nostra iniziativa nasce dall’esigenza di migliorare la risposta ai bisogni di cura dei pazienti, condividendo con i medici, che prima di noi li hanno in cura e che certamente conoscono in modo più approfondito, i percorsi diagnostici e decisionali clinici, ma anche la programmazione dell’azione terapeutica chirurgica. La sinergia e il confronto ci permettono senza dubbio di creare insieme e poi promuovere, soprattutto in ospedale, percorsi agevolati e tempestivi”, spiega il dr. Gianluca Mazzoni, Direttore della Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale G.B. Grassi.

“Per quanto concerne l’argomento che tratteremo sabato 10 maggio e cioè il tumore del colon retto, va detto che nel Lazio l’incidenza di questa neoplasia è in leggera diminuzione, grazie anche all’efficacia della campagna di screening.Il rischio di ammalarsi di cancro del colon retto è stato valutato del 5% nella popolazione globale, vale a dire può interessare una persona su venti. I numeri dimostrano che lo screening è lo strumento ideale per combattere il tumore del colon retto, evitandone la progressione in 9 casi su 10. Per noi, dunque, è fondamentale lavorare a stretto contatto con i Medici di Medicina Generale in un’opera più ampia di sensibilizzazione dei cittadini sul tema della profilassi”, conclude Mazzoni.

Nel calendario sono previsti ulteriori cinque incontri nel corso dei quali saranno trattati i seguenti argomenti: la malattia diverticolare del colon, la malattia pilonidale, la patologia erniaria inguino-femorale, le neoplasie gastriche e i laparoceli.

Maggiori informazioni sul sito della ASL Roma 3.