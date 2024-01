I cani Theo e Kira e la micia Cutie: tutti hanno subito bisogno di una casa • Terzo Binario News

THEO , bellissimo tipo segugio esuberante e molto affettuoso

è nato 20.5.2023 di taglia media .

THEO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Dal canile sanitario di Milano ecco a voi CUTIE bellissima gattina è molto affettuosa, nata 10.1.2021.

E’ vaccinata, sterilizzata, microchippata, test FIV FELV negativi.

Sia Theo che Cutie sono ora al rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Ecco poi un appello che arriva da Prato in Toscana_ “Buongiorno a tutti, scusate se faccio questo appello qui peró è una questione che mi sta a cuore… dobbiamo trovare una nuova casa alla canina di mia suocera che adesso si trova in ospedale e dopo verrà trasferita in una rsa… è una canina buona e affettuosa, si chiama kira, è stata presa in canile da cucciola 10 anni fa, ha il cip libretto vaccinale tutto in regola insomma… mando qualche foto… purtroppo noi non possiamo prenderla x motivi di spazio e poi abbiamo 2 gatti… se spargiamo tutti la voce magari troviamo qualcuno che possa tenerla e non rimandarla in canile grazie, Marialuisa 3284559496”.