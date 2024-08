I cagnoloni del Sics si esercitano a Tarquinia • Terzo Binario News

A Tarquinia Lido l’esercitazione in mare con i cani da salvataggio. Organizzata da Life Guard Italia, in collaborazione con l’Associazione italiana cani da salvamento SICS, l’iniziativa si è svolta il 10 agosto sulla spiaggia dello stabilimento Tibidabo Beach

Presenti il sindaco Francesco Sposetti e il personale della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e Montalto di Castro.

La dimostrazione è stata l’occasione per sensibilizzare e informare i bagnanti sui rischi che si possono correre in acqua e sui corretti comportamenti d’adottare in caso di emergenza. “Il “Piano di salvataggio collettivo” nasce nel 2021 ed è stato fortemente voluto dal Sindacato italiano balneari, con l’autorizzazione della Capitaneria di Porto di Civitavecchia – afferma la presidente del Sib Lazio Marzia Marzoli –.

In questi anni si è abbassato in modo notevole il numero degli incidenti in acqua, rendendo Tarquinia una località balneare sicura e piacevole”.

“Tarquinia ha più di 20 chilometri di costa e in estate sono migliaia i turisti che ne frequentano il litorale – sottolinea il sindaco Francesco Sposetti -. È quindi fondamentale sia informare ed educare a come approcciarsi al mare nella maniera corretta sia potenziare le postazioni di salvamento nelle spiagge libere”.