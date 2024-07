I cagnoloni da salvataggio del Sics al lavoro a Ladispoli, Pescia Romana, Montalto, Riva dei Tarquini e Fregene • Terzo Binario News

Estate 2024, cani bagnini della Scuola Italiana Cani Salvataggio al lavoro sulle spiagge italiane. Da Nord a Sud, sono circa quaranta le postazioni sorvegliate speciali dalle circa 400 Unità Cinofile di volontari che nel week end estivi garantiranno la sicurezza del mare e dei principali laghi italiani.

Un esercito a “sei zampe” che lavora in collaborazione e coordinamento con le Capitanerie di Porto e la Guardia Costiera.

Nell’estremo Nord Est, i cani bagnino saranno presenti sulla spiaggia di Trieste; nel Veneto, a Chioggia e al lago di Santa Croce.

In tutta l’area del Nord Italia, i nostri eroi a quattro zampe monitoreranno numerosi specchi d’acqua lacustri: il lago di Caldonazzo in Trentino Alto Adige; il lago di Garda, il lago di Como, il lago d’Iseo, il lago Maggiore e il lago Ceresio in Lombardia oltre all’Idroscalo di Milano.

In Liguria, quattrozampe con l’imbrago rosso e giallo sulle spiagge di Voltri e Albissola Marina. In Emilia Romagna saranno a Cesenatico e Rimini.

Numerose le postazioni in Toscana: Forte dei Marmi, Tirrenia, Punta Ala, isola d’Elba, Castiglione della Pescaia, isola del Giglio, lago di Bilancino.

Nel Lazio la task force della SICS sarà presente con sei postazioni. Partendo dal litorale Nord, saranno due sulle spiagge di Pescia Romana e una a Montalto di Castro. Confermata anche l’ormai storica presenza dei cani da salvataggio a Riva dei Tarquini presso il camping.

Scendendo a Sud, gli eroi a quattro zampe sorveglieranno la spiaggia del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, nel comune di Ladispoli.

Per quanto riguarda il mare di Roma, solo Fregene sarà sotto la custodia dei bagnini a 4 zampe. Infine, in provincia di Latina, operativa anche la postazione di Sperlonga, sulla spiaggia dell’Angolo.

In Abruzzo potete trovare i nostri cani a Pescara e Francavilla al mare, poco più a sud, in Molise, c’è una postazione a Termoli.

Vieste e Margherita di Savoia si confermano spiagge più sicure in Puglia con la presenza della Scuola Italiana Cani Salvataggio. A queste, si aggiunge la località di San Manaio.

Mentre in Calabria storica presenza sulla spiaggia di Soverato, a Botricello e Cropani Marina

Infine, la Sicilia è presente sulla nostra mappa con Palermo, Giardini Naxos e Catania.

“Le richieste che ci arrivano da parte dei comuni di tutta Italia per garantire la sicurezza balneare soprattutto su tratti di spiaggia libera, sono superiori alla nostra disponibilità. E’ segno che la figura del cane bagnino è sempre più amata e rispettata: in tutte le spiagge dove siamo presenti, i nostri cani sono super coccolati e i bagnanti si sentono più sicuri” spiega Roberto Gasbarri, responsabile SICS Area Centro Meridionale. “Ma formare queste squadre speciali composte da cane e conduttore umano è un lavoro impegnativo che richiede costanza, tempo e doti sportive. Chi arriva ad essere operativo sulla spiaggia rappresenta una eccellenza in questo campo della cinofilia”.