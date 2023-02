I 100 anni a Bracciano del generale Flamini: è nato prima della Regia Aeronautica • Terzo Binario News

Martedì 21 febbraio, presso la sua casa di Bracciano (Roma) il Generale Luigi Flamini ha festeggiato il suo 100° compleanno.

Nato il 19 febbraio 1923, appena un mese prima della costituzione della Regia Aeronautica, ha ricevuto la visita e gli auguri del Colonnello Luigi Barbagallo, Comandante del CSSAM (Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare) di Vigna di Valle, di una rappresentanza della Sezione di Bracciano della Associazione Arma Aeronautica, della quale il Generale Flamini è stato Socio Fondatore e primo socio centenario, e del Sindaco di Bracciano, Dottor Marco Crocicchi. Presenti anche la figlia Laura e il nipote Matteo.

Il sobrio evento ha dato l’occasione al Generale Luigi Flamini per ricordare la sua storia di ufficiale tecnico meteorologo. Nel suo emozionante racconto ha ripercorso gli inizi della sua carriera in supporto all’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), in attività di ricerca scientifica in campo meteorologico, nello studio dei raggi cosmici, durante i quali ebbe modo di lavorare al fianco di personaggi storici come il Colonnello Edmondo Bernacca, famoso per aver fatto conoscere la Meteorologia agli italiani in TV negli anni ’60 e ’70, l’astrofisica Margherita Hack e un giovane ricercatore, John Davies, futuro Premio Nobel per la Fisica. Dopo otto anni, nell’immediato dopoguerra, l’allora Maggiore Flamini venne chiamato a Vigna di Valle per dirigere l’OSSMA (Osservatorio Scientifico Sperimentale di Meteorologia Aeronautica), riaperto dopo l’interruzione delle attività allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, sotto il suo comando fino al collocamento in congedo nel 1982. La ricorrenza è stata allietata da uno scambio di doni e dal brindisi finale, condito dal tradizionale e più che meritato urlo aeronautico del Ghereghezz!

Il CSSAM di Vigna di Valle è costituito da due importanti realtà di Forza Armata: il Centro Sportivo A.M., che contribuisce alla tutela del patrimonio sportivo nazionale attraverso un’attenta ricerca dei migliori talenti e contribuendo allo sviluppo tecnico e teorico delle dinamiche sportive e il Museo Storico dell’Aeronautica Militare, che ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza Armata. Al momento il Museo è chiuso per lavori. La riapertura è imminente: nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario di costituzione dell’Aeronautica Militare si prevede di riaprire in primavera dopo una serie di lavori di ampliamento e ammodernamento di tutte le strutture. Il CSSAM fornisce anche supporto logistico al SICRAL(Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate e ALlarmi) un importante centro di telecomunicazioni interforze, e allo storico Reparto Meteorologico, oggi chiamato C.T.M. – Centro Tecnico per la Meteorologia.