Halloween al Castello di Santa Severa, tre giorni tra "dolcetti e scherzetti" per grandi e piccoli • Terzo Binario News

DOLCETTO O SCHERZETTO? 30, 31 ottobre e 1° novembre al Castello di Santa Severa vi aspettiamo per Halloween Party 2022, un appuntamento da non perdere per trascorrere tre giornate speciali e divertenti in una delle location più belle e suggestive della nostra regione.

Grazie alla collaborazione tra Regione Lazio, LAZIOcrea, Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria meridionale, Riserva Naturale di Macchiatonda e Monumento Naturale di Pyrgi, Sapienza Università di Roma, Associazione culturale Zip Zone e Coopculture per il Comune di Santa Marinella i visitatori potranno partecipare a una serie di eventi e attività organizzate dalle ore 10 alle ore 19 per piccoli e grandi.

Le origini della Festa di Ognissanti sono lontanissime ma è nel 1475 che la festività di Ognissanti venne poi resa obbligatoria in tutta la Chiesa d’occidente da Sisto IV anche se il culto pagano, in special modo quello celtico, è sopravvissuto nella cultura dei popoli europei fino ai giorni nostri. Infatti, la notte di “Nos Galan-Gaeaf “ dell’antica cultura celtica viene rievocata tutt’oggi nella notte di Halloween il cui significato è proprio vigilia di Ognissanti o di Tutti i Santi (All Hallows = Tutti i Santi + eve = Vigilia).

Protagonisti delle giornate saranno il Mercato dei produttori di Natura in Campo e delle eccellenze locali e poi giochi, laboratori didattici e attività per i più piccoli, archeotrekking, escursioni in ebike, intrattenimento per tutta la famiglia, oltre a degustazioni di vino e prodotti locali per i più grandi.

Il marchio “Natura in Campo”, con oltre 100 le realtà produttive è l’ unico marchio regionale di certificazione, a garanzia di provenienza, sostenibilità e tipicità del prodotto che nasce per valorizzare i prodotti delle aziende agricole operanti all’interno o nei pressi di Parchi, Riserve, Monumenti Naturali e nelle aree della Rete Natura 2000 della Regione Lazio.



Programma:

30 OTTOBRE 2022

dalle ore 10.00 alle 19:00

MERCATO NATURA IN CAMPO



Dalle 10:30 alle 18:00

I prodotti e i produttori delle eccellenze dalle Aree Naturali Protette.

I produttori a marchio Natura in Campo presenteranno prodotti della tradizione locale realizzati in modo sostenibile nei territori protetti della Regione Lazio.



LABORATORI DELLA NATURA

Attività organizzate dall’associazione G.ECO per famiglie e bambini

Dalle 10:00 alle 16:30

LABORATORIO “ARRIVANO I MOSTRI”

Età dai 3 ai 10 anni

Blatte, topi, millepiedi e altri organismi striscianti. Ma siamo sicuri che questi animali siano veramente così paurosi? Conosciamoli da vicino con dei simpatici indovinelli per scoprirne le meraviglie nascoste.

Su prenotazione https://halloweenpartyalcastello2022.eventbrite.it/



LABORATORIO “PIANTA LA ZUCCA!”

Età dai 4 ai 12 anni

Paletta alla mano, prendete il terriccio: siamo pronti a piantare i semi delle piante, tra cui anche le zucche di Halloween! Prendete un vasetto biodegradabile ciascuno, preparatelo e decoratelo. Ora non resta che portarlo a casa e farlo germogliare… Magari il prossimo anno avrete delle zucche tutte vostre!

Su prenotazione https://halloweenpartyalcastello2022.eventbrite.it/

ARCHEOTREKKING TRA MACCHIATONDA E PYRGI

Visita guidata alle ore 10:00 e alle ore 14:00

Appuntamento alla scoperta del Castello di Santa Severa, della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi.

Una passeggiata alla scoperta di luoghi magici e incantevoli tra natura e storia.-

Su prenotazione https://halloweenpartyalcastello2022.eventbrite.it/

Costo di 8 euro e gratuito per minori 18 anni

ore 10, 12 e 15 VISITA A PIEDI E IN EBIKE AL MONUMENTO NATURALE DI PYRGI E AL SITO ARCHEOLOGICOdell’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale e Sapienza, Università di Roma.

Su prenotazione https://halloweenpartyalcastello2022.eventbrite.it/



HALLOWEEN PARTY DOLCETTO O SCHERZETTO?

“Essenza di cimice e bava di lumaca!” organizzato dall’associazione G.ECO per famiglie e bambini

Intrattenimento per grandi e piccini dalle 16:00 alle 19:00 presso la Piazza delle Due Chiese. Pronti a mettere gli ingredienti nel grande calderone scientifico? Scopriamo animali incredibili… e dove trovarli, per realizzare una pozione che ci consentirà di osservare la natura intorno a noi con occhi… nuovi! Se riuscirete, avrete in regalo un premio spaventoso, ma attenzione a non sbagliare! Il calderone riconosce gli ingredienti e potreste subire uno scherzetto!

DEGUSTAZIONI NATURA IN CAMPO

Alle 11:00 e alle 12:00 e poi alle 15:00 e alle 16:00 presso la Piazza delle Due Chiese

Aperitivo con degustazione dei Prodotti Natura in Campo presso la Bottega delle Eccellenze d’Etruria.

Su prenotazione https://halloweenpartyalcastello2022.eventbrite.it/

CIRCO DEGLI ANIMALI DI FUOCO

Dalle Ore 17.30 alle 18.30

Circo Cerini della compagnia Creme & Brulè Spettacolo del mostruoso Circo degli Animali di Fuoco: una volta l’anno per la notte di Halloween i fantasmi del vecchio circo si risvegliano e tornano a camminare sulla terra per presentare i numeri del loro circo: mostruosi spiriti fiammeggianti! Serpenti di fuoco, mostri degli abissi bioluminescenti, l’araba fenice, incredibili creature di fuoco si esibiranno in uno spettacolo affascinante e mostruosamente divertente in cui Alessio Dantignana e Valeria Pediglieri danzano insieme alle loro creature fantastiche.

31 OTTOBRE 2022

dalle ore 10.00 alle 19:00

DEGUSTAZIONI NATURA IN CAMPO

Alle 11:00 e alle12:00 e poi alle 15:00 e alle 16:00 presso la Piazza delle Due Chiese

Aperitivo con degustazione dei Prodotti Natura in Campo presso la Bottega delle Eccellenze d’Etruria.

CHE SPAVENTO, CHE PAURA!

Che spavento, che paura! Un fantasma picchiatello ho incontrato nel Castello: giovani cacciatori, accompagnati da esperti battipista, si cimenteranno in una divertente caccia al tesoro. Dovranno seguire gli indizi lasciati da ombre capricciose, sciogliere enigmi proposti da entità senza tempo e stare molto attenti a non cadere in un intrigante tranello. Se saranno abili per loro arriverà subito un dolcetto, altrimenti inciamperanno in uno spaventoso scherzetto

Attività ludico-didattica tematica rivolta alle famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni a cura di Coopculture

Ore 10.30

Durata 2 ore e 30 minuti

Max numero partecipanti 25 (tra adulti e bambini)

Costo: euro 6,00 + biglietto ingresso ridotto a 6 euro per adulti, euro 6,00 + biglietto gratuito ingresso per bambini.

Visite accompagnate alla Torre Saracena dalle 11.20 alle 17.40 (primo e ultimo orario di partenza) al costo di 3,00 procapite più biglietto ingresso.

LUNA PARK, CACCIA al TESORO E SPETTACOLO

Dalle Ore 15 00 – alle ore 17.00

Allestimento e giochi aperti a tutti, laboratori di sopravvivenza, circo e bolle di sapone. Tutto a tema Horror/Halloween. – Caccia al tesoro “mostruosa”: Caccia al Fantasma del Castello guidata da esperti animatori ORE 16 30 Warner Circus Spettacolo di e con Warner Carlacci Ispirato alle eleganti atmosfere dell’Art Noveau l’artista presenta uno spettacolo che coniuga virtuosismo e sorriso, leggerezza e dinamica, in un susseguirsi di colpi di scena, capaci di donare allo spettatore allegria e meraviglia. Il fulcro della rappresentazione è lo svelamento del conflitto interiore dell’artista, le cui due anime, del giocoliere e del clown, si alternano, si susseguono fino a fondersi in un incontro-scontro dai risvolti esilaranti! Cerchio e sfera sono gli elementi in equilibrio giroscopico portati in scena tra variopinte giocolerie e catastrofici imprevisti. L’aspetto autoironico non abbandona mai il giocoliere durante l’intera performance che si sviluppa in un alternarsi di situazioni burlesche ed in un crescendo di fantasmagorie volanti

1° NOVEMBRE 2022

dalle ore 10.00 alle 19:00

BIRTHDAY GIRL, spettacolo di varietà circense

Dalle Ore 16.00 alle ore 17:00

BIRTHDAY GIRL, spettacolo di varietà circense Il giorno del compleanno occasiona sempre grandi riflessioni: chi siamo, dove andiamo, cosa abbiamo combinato delle nostre vite fino ad oggi … India Baretto, trasognata e romantica, festeggia il suo compleanno, e scarta i pacchetti ricevuti; i regali sono molto particolari e il gioco trasporta India Baretto nel mondo del circo. Cosa troverà quando scarterà l’ultimo pacchetto? Tra danza aerea e giocoleria, attraversando le tecniche circensi di fuoco e antipodismo, India vi invita a festeggiare Halloween e coinvolge il pubblico con il ritmo incalzante dei suoi numeri di alto livello tecnico.

ARCHEOTREKKING TRA MACCHIATONDA E PYRGI

Visita guidata alle ore 10:00 e alle ore 14:00

Appuntamento alla scoperta del Castello di Santa Severa, della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi.

Una passeggiata alla scoperta di luoghi magici e incantevoli tra natura e storia.-

Su prenotazione https://halloweenpartyalcastello2022.eventbrite.it/

Costo di 8 euro e gratuito per minori 18 anni

VISITA A PIEDI E IN EBIKE AL MONUMENTO NATURALE DI PYRGI E AL SITO ARCHEOLOGICOdell’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale e Sapienza, Università di Roma.

ore 10.00, 12.00 e 15.00

Su prenotazione https://halloweenpartyalcastello2022.eventbrite.it/

DEGUSTAZIONI NATURA IN CAMPO

Alle 11:00 e alle 12:00 e poi alle 15:00 e alle 16:00 presso la Piazza delle Due Chiese

Aperitivo con degustazione dei Prodotti Natura in Campo presso la Bottega delle Eccellenze d’Etruria.

Su prenotazione https://halloweenpartyalcastello2022.eventbrite.it/

Tutti gli eventi sono con ingresso gratuito salvo dove espressamente indicato