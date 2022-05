Ha debuttato al Castello di Santa Severa "Verde in scena" - Terzo Binario News

Esposizione con oltre 50 piante rare, a cura dell’esperto di botanica Stefano Borghetti aperta fino alle 19 di oggi

Ieri mattina è stata inaugurata la Decima Edizione di ‘Verde in Scena’ ospitata nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa. Un evento ideato e tenuto dall’esperto in botanica Stefano Borghetti, che raccoglie un’esposizione con oltre 50 piante rare d’Italia ed estere.

A presenziare, il Sindaco Pietro Tidei, la consigliera delegata al Marketing territoriale Paola Fratarcangeli, il Direttore dell’Area Cultura di LazioCrea e del Marketing territoriale Giuseppe Tota, Stefano Borghetti, il delegato alla Cultura e politiche giovanili della Regione Lazio Lorenzo Sciarretta e la consigliera regionale Marietta Tidei.

‘Verde in scena’ è una mostra molto bella ed interessante che avrà una durata di due giorni e che vedrà esposte all’interno della Sala Nostromo le orchidee più rare del Lazio.

Nel corso dell’inaugurazione il Sindaco Pietro Tidei ha voluto precisare che la collaborazione nata tra la Regione Lazio, LazioCrea e il Comune di Santa Marinella è la formula vincente per fare del Castello di Santa Severa un centro promozionale a livello turistico, culturale, agricolo ed anche economico. Non a caso, il maniero baciato dal mare è stato scelto come sede dalla DMO Etruskey, l’Associazione che raccoglie i 12 comuni dell’Etruria Meridionale, finalmente riuniti per promuovere il turismo del territorio e che oggi ospita questa importante iniziativa.

“Rispetto agli articoli apparsi sulla stampa, Santa Marinella non ha scippato niente a nessuno – ha detto il primo cittadino -. ‘Terme in fiore’ è un’iniziativa che promuove la Città di Civitavecchia. Santa Severa sono anni che ospita la mostra dei fiori, per altro con un altro marchio. Non capiamo il senso di fare polemica e non vogliamo si crei alcun tipo di discussione tra comuni. Ringraziamo Stefano Borghetti che con la sua maestria e capacità ha saputo fare di questo castello uno scenario incomparabile in tutto il territorio.”