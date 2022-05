Concorso "Acqua fonte di vita" patrocinato dal Comune di Anguillara - Terzo Binario News

Il bene più prezioso che abbiamo è l’acqua. Le associazioni “Diritti cittadinanza del lago”, ente di valorizzazione che opera nel territorio italiano, per la difesa dei diritti umani, a favore delle persone svantaggiate; “Terra tricolore”, agenzia media, marketing e “Lo sguardo di Handala” Onlus, che si occupa di rassegne cinematografiche, promuovono un concorso di poesia, racconto, saggio breve e videoclip dal titolo: “Acqua fonte di vita”. Il concorso ha ottenuto in patrocinio della città di Anguillara Sabazia, comune che affaccia nel lago di Bracciano.

Come spiegato in una nota, “il concorso vuole affrontare le tematiche legate all’acqua: è vita, è energia, è essenziale, è una risorsa dal valore inestimabile per le sue peculiari proprietà e per tantissimi altri utilizzi e virtù che ne testimoniano l’importanza per l’uomo, anche in un semplice gesto quotidiano come preparare la pasta o lavarsi i capelli. E non si tratta solo dell’uomo, l’acqua è importante anche per l’ambiente e tutti gli altri esseri viventi che popolano la Terra.

Oggi si parla sempre più spesso di acqua e cambiamenti climatici, di isole di plastica che galleggiano negli oceani e di scarsità idrica sempre più diffusa: capire l’importanza dell’acqua per l’uomo, per l’ambiente e per tutti gli altri esseri viventi sulla Terra è quindi fondamentale per iniziare a rispettare questa risorsa preziosa, l’oro blu che rischia di diventare sempre più scarso”.

Per partecipare è molto semplice, è sufficiente inviare all’indirizzo mail concorsoletterarioacqua@gmail,com un breve filmato, eseguito anche con lo smartphone che abbia come soggetto l’acqua, Si può partecipare inviando anche una poesia o un racconto. Tanti i premi che verranno assegnati. E’ prevista anche la pubblicazione di un libro con la raccolta di poesie e racconti e la realizzazione di un film-documentario. Per qualsiasi informazione chiamare i numeri 3805211295 o 331 6026305.