Gué Pequeno ubiquo a Capodanno: comparsata a Ladispoli poi due serate a Roma • Terzo Binario News

Un 31 dicembre impegnativo per il rapper: sarà in piazza Rossellini, la corsa alla Fiera di Roma e a Cinecittà World, sullo stile del maestro Canello di fantozziana memoria

Sarà una notte di san Silvestro frenetica per Gué Pequeno: infatti il rapper, dopo aver fatto un saluto se ne andrà – di corsa, presumibilmente – nella Capitale dove lo aspettano sia alla Fiera di Roma che al Cinecittà World per due eventi a pagamento.

Dopo la presentazione in conferenza stampa degli eventi natalizi, in cui è stata annunciata la comparsata del rapper insieme a Emis Killa (per un totale di 300 mila euro di spesa pubblica per l’intera manifestazione degli eventi natalizi, stando a quanto riferito dalla consigliera Amelia Mollica Graziano QUI) ecco la sorpresa, ovvero che il dj non passerà la notte del 31 dicembre solo a Ladispoli ma probabilmente si tratterà di una comparsata.

Va anche specificato che palazzo Falcone di atti ufficiali ad oggi non ne ha prodotti.

Infatti la Trend Music fa sapere che alla Fiera di Roma ci sarà un “dj-set” fra musica commerciale, rap e trap. “Una notte live con Gué Pequeno e delle star internazionali”.

“Quest’anno il più grande Capodanno di Roma è a Cinecittà World con

Achille Lauro, Guè Pequeno, Corona, Ice Mc, Pago, Gigi L’Altro, Nic Fanciulli, Sasha Carassi, Fandom Night e tanti altri”. Quest’altro invece è il manifesto del parco dei divertimenti di Castel Romano per il quale c’è un biglietto di ingresso specifico.

Insomma un Gué Pequeno “ubiquo” visto che dovrà presenziare in tre luoghi contemporaneamente stappando lo spumante a Ladispoli, le lenticchie a Cinecittà World e il panettone alla Fiera.

Un po’ sul modello del maestro Canello di fantozziana memoria

Resta la perplessità sulla scelta di un artista (qualunque esso sia e nello specifico molto vicino solo alla fascia giovanile) che viene, saluta e se ne va e per questa presenza pagato con denaro pubblico.