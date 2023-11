Gué Pequeno è un salasso per Ladispoli: Grando sborsa quasi 350mila euro per 4 ore • Terzo Binario News

Per lui, che si dividerà fra questa e altre due serate a Roma, e l’altro rapper Emis Killa previsti 20mila euro di vitto e alloggio

Il concerto di Capodanno sarà un salasso per Ladispoli.

Per quattro ore di spettacolo, dalle 22 alle 2 siamo a 345mila euro pagati dal Comune per avere sul palco i rapper Gué Pequeno ed Emis Killa.

Nel documento con il dettaglio delle spese, intercettato da palazzo Falcone, si vede come l’evento di San Silvestro costi uno sproposito per le casse non certo ricche della cittadina.

Dunque ecco il dettaglio dei costi:

200mila euro per i due artisti e altri 20mila di vitto e alloggio;

60mila euro di allestimenti;

12mila di server luci;

10mila per la sicurezza;

6.500 di pubblicità;

il resto diritti Siae, varie ed eventuali.

Una somma eccessiva stanziata dalla giunta Grando, visto il momento storico che si attraversa e soprattutto mettendo in rapporto lo spettacolo con il tempo previsto e la ricaduta economica che la serata avrà sulla città. Un gioco che non vale certo la candela.