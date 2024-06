A causa di un guasto sulla rete idrica, Acea sta provvedendo ad alcune riparazioni sul territorio comunale.

Pertanto potrebbero verificarsi abbassamento di pressione e/o mancanza di acqua nelle zone di Via Aurelia Sud, San Gordiano, Casaletto Rosso, Campo dell’Oro, Via Adige e Via Ezio Maroncelli.

In caso di improrogabile necessità è possibile contattare il numero verde ACEA 800.130.335