Gregorio VII: autocarro occupa abusivamente un posto invalidi, 51enne denunciato per trasporto illegale di rifiuti speciali - Terzo Binario News

Durante un servizio di controllo in zona Gregorio VII, una pattuglia del GPIT della Polizia Locale di Roma Capitale ha posto sotto sequestro un camion pieno di materiale di risulta e rifiuti speciali, in sosta irregolare su uno spazio riservato alla sosta per i veicoli con contrassegno disabili. Il responsabile, un uomo di 51 anni di nazionalità albanese, è stato denunciato per trasporto illegale di rifiuti.

Gli agenti, intervenuti per contestare la violazione al codice della strada, avviando ulteriori verifiche hanno potuto accertare la mancanza di autorizzazioni e di iscrizione all’albo dei gestori ambientali. Per il 51enne, oltre alle sanzioni previste per la sosta irregolare, scattata la denuncia ed il sequestro del mezzo.