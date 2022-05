Green Pass e mascherine, cosa cambia da oggi - Terzo Binario News

Scaduto l’obbligo del certificato, protezioni facciali solo in ospedale e nei luoghi affollati

Dal Primo Maggio 2022 Decadrà l’obbligo di esibire il Green Pass, sia base che rafforzato, per accedere a locali, palestre, cinema, uffici.

Faranno eccezione ospedali e strutture sanitarie, dove l’obbligo 😷😷😷rimarrà in vigore fino alla fine dell’anno.

🏨 Alberghi

Decadrà l’obbligo di esibire il «Green Pass», base o rafforzato, in alberghi e strutture ricettive.

🍽️ Bar e ristoranti

Vigerà l’accesso libero ovunque, sia all’aperto che al chiuso. E via anche le mascherine: per varcare la soglia di bar, pub, ristoranti, per i clienti non sarà più obbligatorio indossare la mascherina. Neanche alzandosi dal tavolo per andare, ad esempio, alla toilette o a pagare il conto. Gomito a gomito anche al ristorante o in pizzeria ma solo all’aperto; per chi preferirà stare al chiuso con l’aria condizionata resterà invece per il gestore l’obbligo 📏 di distanziamento di un metro tra i tavoli. Ritorneranno anche i buffet liberi in alberghi e ristoranti come nelle cerimonie dove, ma solo all’aperto, i tavoli potranno stare uno di fianco all’altro. Le linee guida raccomandano ai titolari dei locali di continuare ad utilizzare i menù digitali e le prenotazioni ed incentivare i pagamenti con il POS, preferibilmente al tavolo.

💆🏻‍♀️ Centri benessere

Il bagno turco sarà nuovamente fruibile, con il solo obbligo di accesso contingentato secondo l’ampiezza. Così come le saune andrebbero arieggiate e sanificate ad ogni cambio turno. Spariranno anche i guanti obbligatori per i massaggiatori: manipolazioni a mani libere a condizioni che (fino all’avambraccio) siano sanificate continuamente. Da parrucchieri e barbieri torneranno le riviste.

🏢 Circoli privati

Meno precauzioni anche per le persone che frequentano i circoli privati o i centri anziani, dove sarà possibile giocare a carte e leggere riviste condivise.

💃🕺🎶 Discoteche

Niente «Green Pass» e niente mascherina: si potrà tornare a consumare drink anche in piedi al banco e non più solo seduti al tavolo come è stato invece finora. Tutti i locali, all’aperto o al chiuso, potranno lavorare a capienza piena e non sarà più obbligatorio, come anche per bar, ristoranti e altre attività, mantenere il registro delle presenze per quattordici giorni.

🏟️ Eventi all’aperto

Per gli eventi all’aperto come spettacoli, feste, cerimonie ma anche stadi, concerti ed arene cinematografiche all’aperto, a partire dal 1° maggio non sarà più necessario esibire il «Green Pass» né indossare la mascherina.

La capienza tornerà al 100%.

👨‍💻Lavoro

La mascherina non sarà più considerata obbligatoria per accedere al proprio ufficio o postazione di lavoro. Resterà, però, la possibilità 😷 per le aziende di richiedere ai dipendenti di continuare con le precedenti regole.

🎤🎭🎥⛹🏻‍♀️ Manifestazioni ricreative, sportive, eventi 😷

Negli stadi si potrà anche fare a meno della mascherina.

L’utilizzo della mascherina Ffp2 rimarrà obbligatorio fino al 15 giugno per cinema, teatri, musei, discoteche, palazzetti dello sport e manifestazioni sportive e/o ricreative al chiuso. Decadrà invece dal 1° maggio l’utilizzo del «Green Pass».

🛍️ Negozi

Non sarà più obbligatorio indossare la mascherina per fare shopping o fare la spesa. Continuerà ad essere raccomandabile l’uso del dispositivo di protezione in qualunque situazione che possa essere considerata rischiosa.

🏥Ospedali 😷

L’obbligo di mascherina e «Green Pass» rimarrà per ospedali e strutture socio-sanitarie, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza e le residenze sanitarie assistite (RSA).

🏋🏻‍♂️🏋🏻‍♀️ Palestre

Accesso libero a tutti, senza mascherina, anche nelle palestre e negli impianti al chiuso, dove cadrà anche l’obbligo di distanziamento mentre si fa attività. Resterà invece il metro di distanziamento o le postazioni alternate negli spogliatoi e nelle docce.

💇‍♂️💆🏻‍♀️🏦 Servizi

Dal 1° maggio decadrà l’obbligo di «Green Pass», base o rafforzato, e di indossare la mascherina all’interno degli esercizi pubblici, anche per i servizi alla persona (es. estetisti e parrucchieri) così come banche, uffici postali e pubblici, attività commerciali e negozi in genere.

🏫 Scuola 😷

Fino alla fine dell’anno, professori e studenti dovranno continuare ad indossare obbligatoriamente la mascherina. Anche durante il periodo degli esami di fine anno.

⛹🏼‍♂️🤽🏻‍♂️🏊🏻‍♀️🤸🏻Sport

Tutti consentiti, all’aperto e al chiuso, anche quelli di squadra e di contatto senza più alcuna limitazione. Negli stabilimenti balneari e sulle spiagge torneranno racchettoni e tamburelli, acquagym e beach volley.

🛫⛴️🚊 Trasporti 😷

Dal 1° maggio e fino al 15 giugno, per salire a bordo dei mezzi di trasporto (sia mezzi di trasporto locale che mezzi a lunga percorrenza) continuerà ad essere richiesta la mascherina Ffp2. Il «Green Pass» invece non sarà più necessario.