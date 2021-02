Grave lo scrittore Valerio Massimo Manfredi: possibile intossicazione da monossido di carbonio - Terzo Binario News

Lo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi, 77 anni, è stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari, a Roma.

Manfredi, secondo quanto si apprende, era con la moglie, anche lei ritrovata priva di sensi. L’allarme è stato dato dalla figlia dello scrittore.

Entrambi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. L’ipotesi più probabile è una intossicazione da monossido di carbonio.

Manfredi è stato trasferito con l’elisoccorso dal 118 all’ospedale di Grosseto per essere ricoverato in camera iperbarica. Lo si apprende da fonti sanitarie.

Nel pomeriggio la nota dei Vigili del Fuoco: Allertata dal personale sanitario del 118, alle ore 15.20 circa, la squadra 7A è intervenuta con l’ausilio del CRRC presso un’abitazione in Via Dei Vascellari, 71 nella quale sono state ritrovate due persone prive di sensi, trasportate in codice rosso al San Camillo ed all’Umberto I.

Si stanno effettuando rilevamenti per valutare la presenza di monossido di carbonio negli ambienti. I funzionari di servizio sono presenti sul posto.