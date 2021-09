Grando sulle panchine: "Gli operai a Ladispoli ci sono, il problema è l'ubicazione non gradita al commerciante" - Terzo Binario News

“Fiducioso che questa vicenda possa risolversi per il meglio, resto in attesa di essere contattato”

“Non è mia abitudine rispondere agli articoli che vengono continuamente pubblicati sulla stampa contro l’amministrazione comunale, ma in questa occasione ritengo doveroso farlo, soprattutto per difende l’operato dei nostri uffici.

Secondo quanto scritto in una lettera da un commerciante della nostra città il Comune di Ladispoli non sarebbe in grado di installare 3 panchine donate da quest’ultimo e da altri due commercianti, in quanto non disponiamo di operai che possono compiere questa semplice operazione.

Tutto ciò, ovviamente, non corrisponde alla realtà dei fatti.

Ringrazio i commercianti che hanno voluto donare queste tre panchine alla nostra città con l’intento, cito testualmente, “di dare un contributo al Bene Comune”.

Li invito pertanto a contattarmi per concordare la consegna delle panchine, che monteremo in uno dei parchi della nostra città dove riteniamo ce ne sia più bisogno.

La localizzazione delle panchine è stata in passato proprio il motivo per cui non si è proceduto ad installarle.

I nostri uffici avevano infatti dato un’indicazione che però il commerciante non aveva gradito.

Mi dispiace che questo nella lettera non sia stato scritto e che, anzi, sia stata evidenziata soltanto una presunta mancanza dell’amministrazione comunale, che in realtà non c’è.

Non voglio pensare che questa polemica sia stata montata ad arte dal commerciante in questione, già candidato alle precedenti elezioni amministrative con il Movimento 5 Stelle, con secondi fini di natura politica.

Fiducioso che questa vicenda possa risolversi per il meglio resto in attesa di essere contattato”.

Alessandro Grando