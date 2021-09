Grando: "Riapre la palestra della Melone di Ladispoli" - Terzo Binario News

“Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di genitori e associazioni sportive, che ci hanno chiesto di trovare una soluzione a seguito dello spostamento della mensa della Corrado Melone all’interno della palestra della scuola.

Questa decisione, di esclusiva competenza del dirigente scolastico, ha però costretto gli alunni a svolgere le lezioni di educazione fisica all’aperto, tempo permettendo, e ha completamente estromesso le associazioni sportive di Ladispoli dall’utilizzo della palestra, mettendole seriamente in difficoltà.

Ricordo che l’Istituto Comprensivo Corrado Melone è dotato di due locali refettorio interni al plesso Fumaroli che però, a causa dell’emergenza sanitaria, la scuola ha deciso di utilizzare come classi per avere maggiori spazi a disposizione.

Come Amministrazione comunale non potevamo certamente rimanere impassibili di fronte a questi appelli e quindi, di comune accordo con la Giunta ed in particolare con l’Assessore alla Pubblica Istruzione Fiovo Bitti e l’Assessore alla Cultura e Sport Marco Milani, abbiamo deciso di risolvere il problema concedendo temporaneamente alla scuola l’uso del Teatro Vannini per lo svolgimento del servizio mensa.

Oltre a questa struttura, di dimensioni non sufficienti per accogliere tutti gli studenti, verrà utilizzato anche uno dei refettori interni.

La proposta è stata inoltrata all’Istituto dall’Assessore Fiovo Bitti diversi giorni fa e la scorsa settimana la Giunta ha deliberato la concessione dei locali.

Ringrazio gli operai dell’Ufficio Manutenzioni del Comune per essere intervenuti nelle scorse settimane per tamponare l’annoso problema di infiltrazioni del tetto del teatro, che in futuro dovrà essere necessariamente sottoposto ad un radicale intervento di ristrutturazione.

La palestra della Corrado Melone potrà dunque essere nuovamente utilizzata per praticare attività sportiva dagli alunni e dalle associazioni della nostra città.

Il benessere dei ragazzi e delle ragazze di Ladispoli viene sempre al primo posto e, anche in questa occasione, grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale e Istituzione scolastica, siamo riusciti a trovare una soluzione per il bene di tutti”.

Alessandro Grando