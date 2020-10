Grando alla manifestazione di stasera dei commercianti di Ladispoli - Terzo Binario News

“Stasera sarò in piazza insieme ai commercianti di Ladispoli per manifestare tutto il disagio che i recenti decreti governativi stanno creando settore della ristorazione, al mondo dello sport, della cultura e a tutte le altre attività già fortemente penalizzate dal lockdown primaverile”.

A parlare è il sindaco Alessandro Grando che, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, parteciperà alla manifestazione indetta dalle ore 22:00 dagli operatori economici della città, che lanceranno un grido di aiuto alle istituzioni per evitare la chiusura di molte attività.

“L’iniziativa dei commercianti ha il pieno sostegno dell’amministrazione comunale di Ladispoli. Invito i cittadini a scendere pacificamente in piazza – prosegue Grando – nel rispetto delle regole, del distanziamento sociale ed indossando la mascherina.

Dovrà essere una manifestazione di civile e pacifica protesta, per ricordare al Governo che la categoria dei commercianti sta soffrendo una crisi mai vista e che non deve essere costretta a chiudere i battenti per scelte spesso incomprensibili.

Per evitare la chiusura definitiva di migliaia di attività servono aiuti concreti e immediati.

Non è accettabile che numerosi commercianti non abbiano ricevuto nessun aiuto dallo Stato e che tanti lavoratori siano ancora in attesa della cassa integrazione di marzo.

Questa sera – conclude Grando – non lasceremo soli i commercianti della nostra città”.