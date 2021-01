Grandi Stazioni Rail: sottoscritto accordo sullo smart working per 162 dipendenti - Terzo Binario News

“Sono 162 le lavoratrici e i lavoratori che grazie all’accordo sottoscritto da Filcams Cgil Roma Col e Uiltucs Roma Lazio, potranno scegliere di lavorare in smart working per Grandi Stazioni Rail”. Questo quanto riportato in una nota.

“Il lavoro agile rappresenta una misura innovativa capace di conciliare i tempi di vita e di lavoro attraverso la flessibilità legata al luogo e al tempo della prestazione lavorativa e fonda le sue basi sulla responsabilità, buona fede, reciproca fiducia e autocontrollo.Questo importante accordo sottoscritto tra Organizzazioni Sindacali e Azienda prevede :- Nessuna variazione dell’orario settimanale previsto dal CCNL di riferimento;- Fornitura delle tecnologie utili allo svolgimento del lavoro da parte dell’azienda;- Utilizzo del lavoro agile per massimo 8 giornate mensili;- Prestazione lavorativa solo in orario diurno senza ricorrere a lavoro notturno e straordinario;- Riconoscimento del buono pasto per la prestazione di una giornata lavorativa ordinaria;- Diritto alla disconnessione dei dispositivi al termine della prestazione programmata;- Rispetto del riposo giornaliero e settimanale;- Applicazione dei diritti sindacali previsti dalla Legge 300/1970, nonché quanto previsto dal Contratto Integrativo Aziendale”.T

“utte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nell’accordo continueranno ad essere inseriti all’interno dei percorsi formativi e di sviluppo professionale e i periodi di lavoro effettuati in smart working concorreranno al raggiungimento degli obiettivi previsti per il raggiungimento del premio di risultato aziendale.L’azienda provvederà ad informare tutti gli smart workers sui rischi generici e fornirà una formazione specifica in materia di salute e sicurezza per quanto riguarda il lavoro agile; saranno agevolati nelle richieste per lo smart working, tutte le lavoratrici e i lavoratori che presentano situazioni patologiche più a rischio – immunodepressi, patologie oncologiche che necessitano di cure salvavita – data la situazione pandemica in corso.L’accordo sottoscritto pone al centro due obiettivi fondamentali, quello della salvaguardia dei posti di lavoro e quello della salute e sicurezza di tutti i dipendenti che, grazie al lavoro agile, potranno conciliare i tempi di vita e di lavoro”.