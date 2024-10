Grande successo e partecipazione di cittadini alla Giornata della Salute a Cerveteri • Terzo Binario News

La Consigliera comunale Adele Prosperi ringrazia la Croce Rossa: “Iniziativa importante per sensibilizzare ed informare sulla salute mentale e sulla prevenzione al diabete. Grazie di cuore a tutti i Volontari intervenuti, siete davvero speciali”

“Una giornata dedicata alla Salute, alla prevenzione, al proprio star bene. Una giornata in cui grazie alla disponibilità e presenza di Croce Rossa Italiana, è stato possibile offrire ai cittadini di Cerveteri in maniera totalmente gratuita due importanti momenti di formazione e informazione. Un’esperienza intensa, anche da un punto di vista emotivo e che spero possa ripetersi anche in futuro nella nostra città. Ai Volontari di Croce Rossa e a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questo appuntamento, il mio ringraziamento più sincero”. A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri, a margine della Giornata della Salute tenutasi sabato 12 ottobre in Piazza Aldo Moro a Cerveteri.

La Giornata della Salute si è suddivisa in due fasi. La mattina, riflettori accesi sul tema della Salute Mentale, la cui Giornata Mondiale si è celebrata proprio il 10 ottobre scorso. Presenti insieme ai Volontari di Croce Rossa la Psicologa Dottoressa Marzia Scuotto, anch’essa Volontaria di Croce Rossa e la Dottoressa Psicologa Annalisa Di Lazzaro, che con professionalità e competenza hanno svolto incontri con i cittadini che ne facevano richiesta. Oltre agli incontri singoli, si sono tenuti ben tre cicli della “Tenda senza giudizi”, iniziativa curata dalla Dottoressa Anna Rita Manuelli, un momento collegiale, all’interno del quale i partecipanti hanno potuto esprimersi con libertà, senza timori, dando spazio alle proprie emozioni e sensazioni.

“Quello della Salute mentale è un tema estremamente delicato che purtroppo interessa una fascia di popolazione davvero vasta, che spesso, per vergogna, per paura di esporsi ma anche per una mancanza cronica di strutture a livello nazionale rimane nell’ombra, chiusa nelle proprie difficoltà, diventando spesso quasi invisibili agli occhi di una società sempre più frenetica – ha dichiarato la Consigliera comunale Adele Prosperi – iniziative come questa organizzata con la Croce Rossa servono proprio a far emergere queste persone, a dare loro un’opportunità per poter parlare, per potersi aprire al mondo, per trovare figure specializzate e competenti che possono essere loro d’aiuto. Nel nostro caso, oltre che del personale di Croce Rossa, abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di poterci avvalere delle professionalità e delle disponibilità di Marzia Scuotto, Psicologa e Volontaria Croce Rossa, della Dottoressa Anna Rita Manuelli e della Dottoressa Psicologa Annalisa Di Lazzaro dell’Associazione Leucotea. Al termine della mattinata hanno preso parte al percorso psicologico oltre 30 persone, un dato davvero ottimo se consideriamo la delicatezza del tema”.

Il pomeriggio invece, è stato dedicato alla prevenzione e all’informazione sul diabete. I cittadini hanno potuto effettuare in maniera completamente gratuito uno screening sul diabete, comprendente la misurazione dell’altezza, del peso, della circonferenza vita, della pressione, della saturazione e della glicemia, oltre che un confronto diretto con una diabetologa.

“Anche in questo caso è stato effettuato uno screening completo aperto a tutti – prosegue Adele Prosperi – l’affluenza è stata ottima: più di 30 persone hanno effettuato il percorso completo offerto dalla Croce Rossa. In breve tempo hanno avuto modo di avere un quadro su una eventuale propensione al diabete ricevendo anche consigli e ulteriori indicazioni da parte della diabetologa presente”.

“Al termine di questa lunga giornata ci tengo a ringraziare di vero cuore il Comitato Santa Severa/Santa Marinella della Croce Rossa Italiana, dalla Presidente Rosanna Saba a tutti i Volontari per il grande lavoro che sempre svolgono per il territorio e per Cerveteri – conclude la Consigliera comunale Adele Prosperi – con loro si è creato un rapporto di collaborazione reciproca estremamente solido che sono certa proseguirà anche in futuro. A loro, grazie di cuore per esserci stati, così come ringrazio i cittadini di Cerveteri per aver scelto, in questa bella giornata di sole, di dedicare un momento del loro tempo alla prevenzione, alla salute e a se stessi”.