Governo Civico Ladispoli: "Quando c'era da votare sul Punto di Primo Intervento, Grando è scappato" • Terzo Binario News

“Pochi giorni fa esattamente il 1 agosto 2025 si è svolto il Consiglio Comunale, con all’ordine del giorno MOZIONI e INTERROGAZIONI, (Finalmente, perché il Presidente sistematicamente disattende il Regolamento e lo convoca sempre fuori tempo massimo).

Dopo la discussione della prima Mozione sottoscritta da tutta l’opposizione, sul riconoscimento dello Stato Palestinese, con una folta partecipazione di pubblico la mozione è stata votata all’unanimità.

Subito dopo c’era la seconda Mozione che chiedeva alla Regione Lazio di potenziare il 118 con altre Autoambulanze, Bocciata dalla Maggioranza, perché a detta dell’Assessore e del Sindaco erano già state avanzate le richieste e che le ambulanze sono state già concesse, due ambulanze per h24 e due per h12 per un comprensorio cosi Densamente Abitato, quindi per questo hanno votato contro, come se un ulteriore incremento facesse male!!!!!

La Terza Mozione chiedeva al Presidente della Regione, così come già fatto da altre Regioni e Comuni Italiani, di interrompere Rapporti economici e istituzionali con il Governo di Israele. Anche questa il Presidente d’accordo con il Sindaco ha ritenuto opportuno non discuterla, perché erano scaduti i minuti a disposizione.

Sulla Quarta Mozione il Sindaco GRANDO e il Presidente del Consiglio Comunale AUGELLO, hanno dimostrato tutto il loro disinteresse nei confronti dei Cittadini,si sono rifiutati di continuare la seduta di Consiglio per discutere la MOZIONE che chiedeva al Presidente della Regione Rocca di Finanziare la messa in Funzione di un PUNTO DI PRIMO INTERVENTO.

“ una struttura territoriale intermedia che si occupi di urgenze di basso-medio livello, garantendo un primo soccorso e l’eventuale trasporto protetto verso l’ospedale per pazienti con maggiore criticità”.

Cosa che manca in questo comprensorio, dove i due Comuni, Ladispoli e Cerveteri contano circa 100.000 abitanti con punte in estate di 150/200 mila abitanti.

La cosa sorprendente,che i Cittadini devono sapere, non si è discussa e quindi non si è potuta votare perché era scaduto…..si leggete bene scaduto il tempo per le mozioni.

Questa è la Maggioranza del Sindaco Grando, invece di rimanere inchiodata sui banchi per discutere di una richiesta sentita dai cittadini, loro hanno deciso di chiudere il Consiglio Comunale.

Vorrei ricordare a chi legge che pochi giorni prima cosi come in altre occasioni, dove all’ordine del giorno si discuteva l’ Approvazione di palazzi, Centri Commerciali, Variazioni di BILANCIO per più di 1ML di euro per SPETTACOLI, la Maggioranza del Sindaco Grando è rimasta inchiodata per più di 4/5 ore,con voti tutti favorevoli e allineati.

Meditate gente.

E per questo che abbiamo avviato una raccolta firme che presenteremo allegate nuovamente alla MOZIONE, per chiedere di realizzare un punto di primo intervento.

La Petizione

All’attenzione Del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca:

I Firmatari di questa petizione chiedono al Presidente Francesco Rocca che sia aperto un Punto di Primo intervento, in un territorio importante e densamente abitato come quello di Ladispoli e Cerveteri, dove in estate c’è un ulteriore aumento di abitanti.

(PPI) è una struttura territoriale intermedia che si occupa di urgenze di basso-medio livello, garantendo un primo soccorso e

L’eventuale trasporto protetto verso l’ospedale per pazienti con maggiore criticità, ma senza la capacità di gestire direttamente

Le emergenze a rischio di vita.

Competenze: Non gestisce direttamente le emergenze gravissime, ma si pone come punto di riferimento per le urgenze di basso-medio livello (codici bianchi e parte dei codici verdi).

Ruolo: Stabilizza i parametri vitali, fornisce un’alternativa all’ospedale per le urgenze meno critiche e attiva il trasporto protetto verso il pronto soccorso per i casi che richiedono maggiore complessità, ma non ha le capacità di un Pronto Soccorso per interventi complessi.

Funzione territoriale: Può essere una valida alternativa in aree meno servite, garantendo assistenza immediata per situazioni non a rischio di vita”.

I Promotori: I Consiglieri Comunali di Governo Civico Ladispoli

Roberto Garau

Daniela Ciarlantini