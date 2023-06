Gli studenti dell’istituto “San Benedetto” a lezione di padel nel centro sportivo Mg Sporting Club di Tarquinia Lido • Terzo Binario News

Gli studenti dell’istituto “San Benedetto” di Tarquinia a lezione di padel, tra teoria e tanto allenamento in campo per imparare a impugnare la racchetta e giocare uno smash. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla scuola, si è tenuta nel centro sportivo Mg Sporting Club del Lido, inaugurato poco meno di un anno fa. “La collaborazione con le istituzioni scolastiche è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati fin dalla nostra apertura – afferma la proprietà dell’impianto -. I nostri istruttori Giuliano Camilloni, Francesco Micozzi, Alessio Moretti e Nicola Bonanni, con le loro diverse qualifiche, hanno motivato gli studenti a dare il meglio di se stessi con brevi lezioni teoriche, molta pratica e tanto sano divertimento”. Ragazzi e ragazze hanno poi dato vita a un torneo avvincente che ha visto in campo maschile, la vittoria del duo Edoardo Mosci e Raul Sapere; in quello femminile della coppia Giada Vangelisti e Arianna Parrano. “Un ringraziamento sentito va a ai professori che, insieme al docente Alessandro Campolungo – conclude la proprietà -, hanno aiutato il nostro gruppo di lavoro a organizzare nel migliore dei modi la competizione”.

