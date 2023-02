Gli scout di Manziana1 donano 22 colli di generi alimentari alla ProCiv di Cerveteri • Terzo Binario News

Il ringraziamento del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti

“Ringrazio il Gruppo Scout di Manziana 1 per l’importante donazione di generi alimentari e prodotti di prima necessità fatta nei giorni scorsi alla Protezione Civile Comunale della nostra città. Grazie a loro, potremo continuare nell’attività di distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà socio-economica della nostra città che già come amministrazione comunale assistiamo con regolarità”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Pasta, pomodori pelati, succhi di frutta, prodotti per la colazione, prodotti per bambini, 22 colli di generi alimentari di prima necessità che il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha immediatamente iniziato a distribuire alle famiglie che periodicamente assiste – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in questi anni l’attività di consegna di pacchi alimentari è stata molto importante all’interno della nostra città. Per tante famiglie questo piccolo ma costante aiuto è stato fondamentale. Ringrazio pertanto davvero di cuore il Gruppo Scout per la donazione e ovviamente rinnovo i miei complimenti a tutte le Volontarie e Volontari della Protezione Civile comunale per il grande lavoro che svolgono ogni giorno per il territorio e per il cittadino”.