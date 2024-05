Gli “orfanelli” della roulette: come studiarli e giocarci • Terzo Binario News

La ruota rosso-nera della roulette è famosa in tutto il mondo. Sono migliaia i giocatori che si recano presso i casinò fisici solo per giocare a questo popolare gioco da casinò, o che si registrano presso i casinò ADM per giocare alla roulette.

Le possibilità di puntata alla roulette sono infinite ed hanno rivoluzionato il mondo delle scommesse e dell’intero settore del gioco d’azzardo. Ma esiste una modalità di piazzare le puntate alla roulette meno nota: gli orfanelli.

Roulette: come funzionano le puntate con gli orfanelli

Oltre alle classiche puntate sui singoli numeri, e cioè rosso o nero, pari o dispari, esistono delle scommesse meno famose ma altrettanto interessanti con cui cimentarsi ad ogni giro di ruota. Si tratta della puntata sugli orfanelli, un’opzione da sfruttare in determinati casi specifici di gioco.

Con il termine orfanelli si indicano quei numeri presenti sulla ruota,posizionati in modo sparso e distante dalle altre puntate sulla tavola verde,che non appartengono a nessuno dei tre settori principali (rosso, nero, verde). Puntare su un orfanello alla roulette può risultare strategico se si comprende il funzionamento e si impara a giocarci bene. Ovviamente, come per ogni strategia, esistono dei vantaggi e degli svantaggi.

Scommettere sugli orfanelli potrebbe essere una scelta rischiosa, ma non è escluso che puntare su numeri “solitari” possa essere profittevole. È un modo per osare diversamente dagli altri giocatori e sperare di essere ripagati dalla dea bendata per questa audacia.

Si potrebbe dire, pertanto, che dietro gli orfanelli si nasconda proprio la vera natura del gioco d’azzardo, dal momento che rappresentano un’occasione non scontata di cambiare il percorso della sorte. Con un po’ di astuzia, così, gli orfanelli possono davvero cambiare l’esito di una puntata. Ne abbiamo parlato con gli esperti di roulify.it, alla ricerca della strategia più efficace per il loro utilizzo.

Roulify, il software per la roulette online: si può battere il banco

Roulify è un software made in Italy che sta tentando di rivoluzionare il mondo delle roulette. Nasce, infatti, con lo scopo di aiutare i giocatori a massimizzare l’efficacia della propria puntata, partendo dall’assunto di base che migliorare le probabilità di successo alla roulette si può.

È chiaro che non sarà possibile sfidare il banco e avere la certezza di conseguire una vincita, ma il software punta a fornire dati e spunti utili per stimare algoritmicamente i ritardi di ogni numero. Per farlo, si basa su un algoritmo matematico che analizza le statistiche di molte roulette online, senza diventare un nemico del sistema, ma identificandosi come strumento di supporto e di consulenza su come ottimizzare la propria strategia di puntata per i giocatori.

Il funzionamento di Roulify prevede, infatti, il calcolo dei ritardi dei numeri generati dal Random Number Generator, e cioè dall’algoritmo che genera numeri casuali e su cui è basato il gioco della roulette. Da questi ritardi, il software ricava delle combinazioni che potrebbero rivelarsi utili al giocatore per battere la roulette o per incrementare le opportunità di successo calcolandone le probabilità e con l’analisi delle statistiche.

Il software, attualmente sviluppato in due diverse versioni, una base e un’altra con maggiori elementi, non gioca dunque al posto dell’utente, ma lo consiglia per fargli vivere un’esperienza di gioco più informata e strategica, grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale sulla data analisi.

Visitando il sito Roulify.it sarà quindi possibile approcciarsi alla strategia degli orfanelli nel modo più efficace.

Puntare sugli orfanelli: come posizionare le fiches

Per entrare nel vivo della questione, è opportuno spiegare come funziona di preciso la scommessa sugli orfanelli, sia che si giochi sui portali di gioco online che sui casinò fisici. Per puntare sugli orfanelli alla roulette, infatti, bisogna sapere dove e come posizionare le proprie fiches. La sezione specifica del tavolo dedicata a questa puntata “solitaria”,cioè la casella orfanelli, è quella che copre 8 numeri precisi sulla ruota: 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31 e 9.

Ma questa non è l’unica opzione di puntata. Ne esistono altre due:

la scommessa della serie 5/8 , in cui rientrano i numeri 5, 8, 10, 11, 13, 16, 23, 24, 27, 30, 33 e 36;

, in cui rientrano i numeri 5, 8, 10, 11, 13, 16, 23, 24, 27, 30, 33 e 36; la scommessa sui vicini dello zero, che appunto copre i numeri vicini allo 0 sulla ruota. Questa è una zona particolarmente critica della roulette, nella quale si può stravolgere l’esito delle puntate.

Alcuni casinò, sia fisici che online, danno la possibilità ai giocatori di puntare sugli orfanelli anche dopo la chiusura delle puntate.

Un consiglio è quello di provare diverse combinazioni e schemi di puntata sugli orfanelli, perché più si sperimenta e più si riesce a capire l’approccio migliore da adottare. Di certo è importante studiare bene il tavolo di gioco per provare a battere la ruota e conoscere la disposizione di tutte le chance, in modo da non sprecare la puntata sugli orfanelli. Così come è più produttivo puntare piccole somme più frequentemente invece di un’unica grande somma in una volta sola.

Puntare sugli orfanelli pieni: una variante della scommessa

Esiste anche una variante della scommessa sugli orfanelli, dal nome orfanelli pieni o completi. In pratica, i giocatori possono puntare su ciascuno degli 8 numeri orfanelli tradizionalisopra elencati peravere maggiori probabilità di ottenere esito positivo. Ma, di contro, il rischio è che ad aumentare siano anche le possibilità di fare puntate perdenti.

Perché puntare sugli orfanelli alla roulette

I motivi per puntare sui numeri solitari piuttosto che sulle combinazioni classiche sono tanti, sebbene questa tipologia di scommessa risulti ancora poco usata alla roulette e molto controversa. La roulette è, infatti, pur sempre un gioco d’azzardo basato sulla fortuna ed è importante giocare responsabilmente, con prudenza e consapevolezza, e non lasciarsi sopraffare dalla voglia di osare.

Il motivo principale è che la particolare e strategica distribuzione degli orfanelli sulla ruota potrebbe massimizzare le chance dello scommettitore, che sarebbero più incerte se scommettesse sulle classiche posizioni. Tra l’altro, essendo un tipo di scommessa meno utilizzata, gli orfanelli potrebbero rivelarsi più soddisfacenti proprio perché sono pochi i giocatori che scelgono di giocarci.