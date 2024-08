Gli Hotel Supramonte incantano Cerveteri: Piazza Santa Maria gremita per l’omaggio a De Andrè • Terzo Binario News

Il meteo incerto non ferma il pubblico, che rimane incantato fino all’ultima nota in una serata dalle mille emozioni. La soddisfazione del Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano

“La Guerra di Piero”, “La canzone dell’amor perduto”, “La canzone di Marinella”, “Andrea”, “Fiume Sand Creek”, “Don Raffaè”, “Bocca di rosa” e poi il gran finale, con “Un Giudice” e “Il Gorilla”. La discografia e la poesia di Fabrizio De Andrè sono state le protagoniste assolute ieri sera in una Piazza Santa Maria gremita di pubblico all’inverosimile.

In scena, gli “Hotel Supramonte”, cover band ufficialmente riconosciuta dalla Fondazione Faber e Premio Miglior Talento Musicale nel 2022, che per oltre due ore hanno regalato emozioni, note soavi e delicate, versi, strofe e brani del mai dimenticato Fabrizio De Andrè, di cui proprio quest’anno ricorrono i 25anni dalla scomparsa.

Al termine del concerto, la giusta e meritata standing ovation del pubblico, rimasto in Piazza e in religioso silenzio dal primo all’ultimo accordo di chitarra.

Soddisfatto il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, che dichiara: “La serata con gli Hotel Supramonte e l’omaggio a Fabrizio De Andrè era una delle più attese all’interno del cartellone degli eventi di agosto dell’Estate Caerite e la straordinaria presenza di pubblico di ieri sera, nonostante un meteo incerto fino alla fine, ne sono la riprova. Ieri sera abbiamo vissuto un susseguirsi continuo di emozioni, merito non soltanto della poesia di De Andrè, un artista sempre attuale, il cui tempo anche a un quarto di secolo dalla scomparsa sembra non passare mai, ma anche e soprattutto di un gruppo di artisti straordinari come gli Hotel Supramonte, un gruppo che nel corso della sua carriera ha calcato palcoscenici importantissimi e prestigiosi in tutta Italia”.

“Con il concerto di ieri abbiamo concluso un ciclo di grandi appuntamenti in Piazza Santa Maria – ha aggiunto il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – iniziato con il concerto del Gruppo Bandistico Cerite, proseguito poi con il teatro, il cabaret, la danza e l’opera lirica. Ora abbiamo davanti a noi due giorni di pausa e poi sarà grande festa: da giovedì 22 agosto fino a domenica 25 agosto è tempo di Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. La manifestazione più attesa e ricca di storia della nostra città, che anche quest’anno stupirà con tantissimi spettacoli, eventi legati alla tradizione e molto altro. Questo pomeriggio, alle ore 19:00 in Piazza Risorgimento in conferenza stampa sveleremo il programma dettagliato degli eventi. Vi aspettiamo numerosi!”.