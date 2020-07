Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ostia: appuntamento domenica 26 luglio - Terzo Binario News

Voglia di estate, di svago e di normalità e così ritorna a Ostia l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”. Lo spettacolo delle famosissime “boutique a cielo aperto” – con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore. Appuntamento domenica 26 luglio al Ostia (nella consueta location estiva di piazza Sirio, dalle 8 alle 20, con orario continuato anche in caso di maltempo).

I famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e

proprio fenomeno di costume – tornano dunque sul litorale romano (dove sono davvero

sempre attesissimi), per riportare anche qui le magiche atmosfere del Mercato del Forte,

sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per gli acquisti in un

autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente

definito “evento-mercato” per l’unicità della proposta che non è solo commerciale. Da

tempo, ormai, si parla del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” (non solo in Italia

ma anche all’estero) come di una “eccellenza italiana”. L’anno scorso, l’ormai mitico

Consorzio ha organizzato oltre 100 tappe di questo spettacolo in giro per l’Italia,

ovunque seguito da un pubblico di fans e appassionati del genere e generando importanti

ricadute di indotto turistico e commerciale per le città ospitanti.

“Il nostro è un invito – spiega il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli – a

diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri

banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il

nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente”.

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show

itinerante de “Gli Ambulanti di Forte di Marmi®” è possibile consultare l’unico sito web

ufficiale (attenzione ai “fake”) www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede

anche alla pagina Facebook da oltre 135mila fans reali e certificati ed alla App del

Consorzio.