La storia negli abiti d'epoca di Teresa Venuto Riccardi in mostra alla biblioteca di Santa Marinella • Terzo Binario News

Ancora una interessante conferenza organizzata nell’ambito del progetto Scambiamoci il Tempo per presentare gli abiti storici realizzati da Teresa Venuto Riccardi grazie alla preziosa collaborazione della Biblioteca di Santa Marinella.

Una carrellata di bellissimi vestiti, realizzati interamente, dalla progettazione alla messa in opera, da Teresa Venuto Riccardi ha coinvolto il pubblico attento e

interessato. Così attraverso il gotico medievale si è passati ai fastosi abiti del rinascimento e del ‘700 francese fino ad arrivare al ‘900 con tutte le sue sfaccettature.

A conclusione sono stati illustrati anche alcuni abiti realizzati con pitture ad olio di alcuni scorci di Santa Marinella. Teresa Venuto Riccardi, nota nel comprensorio per la sua attività di sfilate, mostre e corsi di costumista teatrale e di sartoria è anche autrice di una pubblicazione contenente tutti i dettagli tecnici necessari

alla realizzazione dell’abito consultabile anche on line. Alcuni dei suoi bellissimi costumi sono attualmente in esposizione presso il Castello di Santa Severa. L’Associazione Crasform promotrice dell’iniziativa Scambiamoci il Tempo ha ringraziato la professoressa Caratelli che ha introdotto gli abiti con una breve presentazione storica, la Biblioteca di Santa Marinella per la disponibilità e

l’accoglienza, Teresa Venuto Riccardi per la bellissima esposizione e il pubblico intervenuto che ha partecipato con grande interesse.