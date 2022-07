Giuseppe Conte ricoverato al Gemelli • Terzo Binario News

Ore di apprensione per Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle ed ex Presidente del Consiglio dei Ministri, ha avvertito un malore nella giornata di domenica, che lo ha costretto poi al ricovero. Secondo quanto riportato da Il Foglio, l’ex premier sarebbe stato colpito da una intossicazione alimentare che poi lo avrebbe costretto al ricovero per una notte al policlinico Gemelli

Fonti vicine a Conte riferiscono comunque che gode di buona salute e che sta bene