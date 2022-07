Giulio Marini di Forza Italia si candida a Presidente della Regione Lazio • Terzo Binario News

L’ex Presidente della Provincia e ex Sindaco di Viterbo annuncia la discesa in campo

Giunge dalla Tuscia la prima candidatura a Presidente della Regione Lazio in vista delle elezioni del prossimo anno che di fatto sanciranno la fine dell’era targata Nicola Zingaretti. Il nome è quello di Giulio Marini, già Sindaco di Viterbo, Presidente della Provincia di Viterbo, Deputato e Senatore della Repubblica e uno degli esponenti di spicco di Forza Italia nella zona di Viterbo.

Un nome a sorpresa quello di Marini, che ad oggi rappresenta l’unica candidatura pressoché certa nella corsa al Palazzo della Pisana che dopo 10anni di guida centrosinistra sarà chiamata alle urne, probabilmente in un election day che comprenderà anche comunali e Governative.

Una candidatura presa in totale autonomia quella di Marini secondo le notizie più recenti e che non rappresenta il nome unico del centrodestra.

Marini, dal canto suo, un consenso ancora forte nella zona del Viterbese, dove ha ricoperto il ruolo di Presidente della Provincia dal 1997 al 2005, di Sindaco dal 2008 al 2013.

Ovviamente, da un punto di vista politico e cronistico, è probabilmente ancora presto per delineare quali saranno gli schieramenti alle prossime elezioni regionali del Lazio, ma senza dubbio la candidatura di Marini, alla cui carriera politica manca soltanto il Consiglio regionale del Lazio, può smuovere le acque sia sul fronte azzurro che in quello del centrosinistra.

Intanto in quel di Viterbo è già stato costituito il suo comitato elettorale, sito in Via Gargana n.34 e come annunciato dallo stesso Marini, altrettanti comitati si stanno costituendo nell’Alta Tuscia e Lago di Bolsena, nella Maremma, nei Monti Cimini della Bassa Tuscia Est e Bassa Tuscia Ovest.