Giovedì dell'Archeologia a Civitavecchia: si parla della Columna presso la Frasca • Terzo Binario News

Giovedì 25 Gennaio per rassegna I giovedì dell’archeologia la dott.ssa Carlotta Bassoli (ItalferrSpA) ci parlerà delle indagini archeologiche che riguardano la località di Columna, presso La Frasca.

A Columna nel 2014 fu riportato alla luce un edificio affacciato sul mare, databile tra il II e il III sec. a.C. che è stato interpretato come unavilla otium perché, da un punto di vista architettonico presenta diversi ambienti di servizio. Si suppone che fosse una sorta di mansio, una struttura ricettiva per mercanti e viaggiatori che, dopo lunghi viaggi, potevano trovare un luogo di ristoro per scaldarsi e rifocillarsi.

Le conferenze si terranno il giovedì alle 17 presso la Sala Convegni “Giusi Corrado”

della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, in Via Risorgimento 8/12

La terza edizione del ciclo di incontri culturali “I giovedì dell’archeologia”è organizzata dal Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e la collaborazione del Gruppo Archeologico Romano – Sezione “Ulpia” di Civitavecchia e dell’Associazione Archeologica Centumcellae di Civitavecchia

