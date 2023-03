Giovedì consiglio comunale a Ladispoli sui lavori del Vaccina e assise dei giovani • Terzo Binario News

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in seduta pubblica in sessione straordinaria, per il giorno 23/03/2023 alle ore 16:30 e in seconda convocazione per il giorno 23/03/2023 ore 17:00 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno sono previsti i seguenti punti:

R.ll.pp. N. 1/23_pnrr – missione 2, componente 4, investimento

Procedimento unico di cui al dpr 327/2001, finalizzato all’approvazione del progetto definitivo dei “lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fosso vaccina”- apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera.

Regolamento istituzionale consiglio dei giovani approvato con delibera di c.c. n. 51 del 26.06.2008. Parziali modifiche

Modifica componenti commissioni consiliari permanenti

modifica art. 103 del regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio comunale. Seconda votazione ex art. 2 regolamento citato.

Presa d’atto dei contenuti della sentenza della corte costituzionale n.210 del 23/09/2021. Cessazione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo unità immobiliari realizzate ex art.35 legge n.865/1971, in diritto di proprietà o trasformate da diritto di superficie in diritto di proprietà.

Presa d’atto efficacia delibera di consiglio progetto monumentale dei Monteroni approvato con procedura ex art.19 del d.p.r. 327/2001.