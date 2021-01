Giovedì consiglio a Ladispoli: mozioni interrogazioni e interpellanze all'ordine del giorno - Terzo Binario News

Il 14 gennaio prima riunione del 2021 del consiglio comunale a porte chiuse ma in diretta streaming a Ladispoli.

Il presidente, avvocato Maria Antonia Caredda, informa i cittadini di Ladispoli che è stato convocato il Consiglio comunale in sessione chiusa al pubblico, ma con diretta streaming a causa del covid-19, per il giorno 14 gennaio alle ore 21 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno i seguenti punti: mozioni interrogazioni ed interpellanze.