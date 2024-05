Giovani ladri d'appartamento beccati a Bravetta • Terzo Binario News

Un 15enne e un 16enne arrestati dai carabinieri con l’accusa di tentato furto; indagini per il risalire al terzo complice

La scorsa sera due persone – con volto travisato e guanti da lavoro – sono state notate all’interno di un condominio nel quartiere Bravetta, a Roma. Ragion per cui, sono partite diverse segnalazioni al 112 da parte di alcuni condomini, che avevano anche sentito strani rumori provenire dall’ingresso di un appartamento.

Sul posto è arrivata una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che ha bloccato una persona mentre l’altra, con l’aiuto di una terzo soggetto, ha tentato di scappare a bordo di un’autovettura ma è stata raggiunta e bloccata subito dopo dai militari.

Entrambi minorenni, nomadi, identificati in un 15enne e un 16enne sono stati arrestati, con l’accusa di tentato furto in abitazione e sono stati condotti presso il centro di giustizia minorile “Virginia Agnelli”. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri, per risalire al terzo complice che li avrebbe accompagnati con l’auto.