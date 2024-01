Giorno della Memoria, Sami Modiano: “Quando non ci sarò più io, ci sarete voi” • Terzo Binario News

All’Università Sapienza di Roma, in occasione della Settimana della Memoria, la testimonianza di Sami Modiano sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz Birkenau.

Cinquecentomila studenti collegati on line e 400 delle scuole romane in presenza nell’aula Magna del Rettorato hanno ascoltato il racconto della sua storia e hanno dialogato con Sami.

“Voi dovete sapere, dovete sapere. Quando non ci sarò più ci sarete voi e farete in modo che questo non accada mai più”.

La testimonianza di Sami è stata preceduta dal saluto della Rettrice dell’ateneo, Antonella Polimeni e di Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma.