Giornata di Prevenzione e Salute dall'Asl Roma 4 a Ladispoli: somministrati vaccini, visite, ecg e misurazioni • Terzo Binario News

Domenica 20 ottobre in piazza Falcone a Ladispoli si svolta una Giornata di Prevenzione e Salute promossa dall’azienda sanitaria locale Roma 4, e dedicata in special modo agli utenti più fragili del distretto 2.

Dalle ore 9.00 alle ore 13, presso il polo sanitario, sono afferite oltre 200 persone a cui sono stati offerti diversi servizi. Il team della Roma 4 ha eseguito: 125 vaccinazioni, 50 visite oculistiche, 58 ecg, 137 misurazioni dei parametri vitali. Presenti anche i vari servizi del Dipartimento di Prevenzione che hanno informato e sensibilizzato le persone su corretti stili di vita, alimentazione e sicurezza in casa e in strada.

Nel corso della mattinata poi il gruppo di cammino aziendale che ha condotto 44 persone in un’ora di camminata alternata a esercizi motori.

“Le giornate di prevenzione – ha dichiarato il Direttore Generale FF, dottor Roberto Di Cicco – sono il momento in cui si concretizzano e valorizzano gli interventi di Medicina di Prossimità. L’iniziativa di Ladispoli ha messo in luce l’importanza dell’accesso alle cure sanitarie per tutti, in particolare per gli utenti più vulnerabili che difficilmente riusciamo ad intercettare in altri modi. La partecipazione attiva della popolazione ha evidenziato una crescente consapevolezza sulla prevenzione e l’importanza di stili di vita sani. Questi eventi sono fondamentali per costruire un sistema sanitario più inclusivo e per rafforzare il legame tra la sanità e la popolazione. Ringrazio tutti gli operatori che si sono messi a disposizione per garantire le prestazioni”.

Il prossimo appuntamento con la prevenzione è sabato 26 ottobre al mercato di Civitavecchia dove saranno offerti i vaccini raccomandati per età e fasce di rischio.