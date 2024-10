Petizione per un ragazzo fragile di Ladispoli • Terzo Binario News

“L’Amministrazione comunale di Ladispoli ha raccolto il grido di dolore di una famiglia del territorio e, dopo aver messo in campo ogni iniziativa utile per garantire un’adeguata assistenza ad un ragazzo fragile, interesserà della vicenda il governatore della Regione Lazio”.

Con queste parole l’assessore alle Politiche Sociali Gabriele Fargnoli ha ribadito che l’Amministrazione comunale è nuovamente intervenuta agli appelli della famiglia, che ha raccolto un migliaio di firme per sensibilizzare le istituzioni sulla delicata vicenda.

“Le tante sottoscrizioni raccolte dai familiari – prosegue l’assessore Fargnoli – sono la conferma che i cittadini sono vicini ad una problematica che riguarda tante persone. Nel caso specifico si tratta di un ragazzo che necessita di assistenza e cure costanti in strutture attrezzate ed adeguate al suo stato di salute.

Inoltreremo la raccolta firme all’attenzione del Presidente della Regione Lazio, titolare della delega alla Sanità, affinché da un singolo caso si possa affrontare a tutto tondo una questione che riguarda tantissimi nuclei familiari, non solo a Ladispoli.

L’amministrazione nel contempo continuerà a relazionarsi con la Asl e le istituzioni preposte per individuare strutture terapeutiche riabilitative o RSA, che siano in grado di accogliere ed assistere il nostro concittadino, affetto da gravi patologie psicofisiche.

Non è una vicenda di facile risoluzione ma ci auguriamo che tutte le istituzioni coinvolte sappiano comprendere a fondo ed umanamente la gravità della situazione segnalata, accelerando al massimo i tempi per individuare in qualsiasi regione Italiana, una struttura sanitaria che possa accogliere il nostro concittadino”.