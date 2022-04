Giornata della Terra, Tidei: "I sindaci del comprensorio sensibili all'ambiente" - Terzo Binario News

“Festeggiare la Giornata mondiale della terra serve anche per prendere impegni concreti. Quanto è prezioso il Pianeta e cosa stiamo facendo per prendercene cura?

Viviamo uno dei momenti storicamente più difficili per il nostro territorio, sospeso tra la rivoluzione ecologica e l’ emergenza energetica e dei rifiuti.

L’Osservatorio Ambientale (formato dai sei comuni) anche se è appena stato ricostituito, è pronto a fare la sua parte in una partita che coinvolge la politica, ma anche le nostre abitudini personali.

Riprendere a sorvegliare tutte le fonti inquinanti, monitorare i rischi presenti e la vulnerabilità al cambiamento climatico, aiutare le piccole e medie imprese sul cammino della sostenibilità ambientale, far nascere, finalmente, una sensibilità ecologica condivisa tra gli abitanti dei sei comuni che devono iniziare a sentirsi una sola “comunità di destino” quando si parla di sostenibilità e di ambiente, anche quando si parla delle nostre abitudini personali.

Sono questi gli impegni concreti che come Presidente dell’Osservatorio Ambientale mi sento di assumere, ed in questo mi conforta e mi sostiene lo spirito di unità in difesa dell’ambiente che anima tutti noi sindaci di Civitavecchia, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Monte Romano e Santa Marinella.

Buona Giornata Mondiale della Terra”.

Pietro Tidei