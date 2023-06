Giornata della Marina: Open Day per visitare il Faro di Civitavecchia • Terzo Binario News

Una data per abbracciare uno dei monumenti simbolo della città, con l’opportunità straordinaria di conoscerlo più da vicino. È quella Giornata della Marina 2023, che cade venerdì 9 giugno.

Per effetto della decisione della Marina Militare (Comando zona dei Fari e dei segnalamenti marittimi di Napoli), è previsto l’Open Day del Faro di Civitavecchia, nell’arco mattinale dalle ore 9.30 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.

“E’ un piacere poter rendere la cittadinanza partecipe di questa inconsueta occasione di entrare al Faro di Civitavecchia”, commenta il vicesindaco Manuel Magliani, che ha la delega a demanio marittimo e beni culturali. “Chiaramente prevedo che tale opportunità sarà colta non solo dagli appassionati, ma anche da giovanissimi e famiglie, che invito ad organizzarsi fin da ora per conoscere da dentro questo simbolo così caratteristico della nostra città, anche nella sua storia per certi versi sorprendente”.

E’ nNella zona alta della città che si trova il Faro sul Monte Cappuccini. Eretto nel 1951, è di proprietà della Marina Militare e sembrerebbe un semplice faro come ce ne sono tanti, piantato come vedetta non tanto sul Tirreno quanto sulle campagne circostanti. In realtà la sua storia cela un segreto. E’ un meraviglioso monumento dedicato ai marinai morti in mare ma che non ha mai assunto a tale funzione perché venne trasformato in faro subito, senza aver mai ospitato resti umani. L’antica destinazione si può evincere dalla forma particolare, ovvero a timone, che lo contraddistingue dai classici fari a cilindro che tanto stuzzicano l’immaginario collettivo.

Un’altra caratteristica è la sua collocazione in realtà non vicinissima al mare, circondato da case e campagne con il suo fascio di luce che ogni sera illumina Civitavecchia piuttosto che le sue acque. La pianta dell’edificio si sviluppa specularmente ai lati della torre. L’insieme della costruzione, su due piani, comprende al primo l’alloggio del reggente ed i locali riservati alla conduzione del segnalamento, e al secondo altri due alloggi di riserva per il personale di transito. Il Faro di Monte Cappuccini si trova in una zona militare preclusa perciò ai civili e solitamente bisogna chiedere l’autorizzazione per accedervi e salire sulla cima del torrione su cui è istallata la campana di vetro. L’Open day di venerdì è quindi una opportunità da cogliere al volo.