Giornata contro violenza contro le donne, iniziativa di Adr a Fiumicino - Terzo Binario News

“Nella giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, vogliamo ricordare a tutti quale è il segnale di richiesta di aiuto: la mano chiusa in un pugno, con il pollice stretto nel palmo.

E’ importante conoscerlo e imparare a riconoscerlo. Se vedi qualcuno fare questo gesto, non intervenire e chiama il 1522.” E’ quanto si legge negli opuscoli distribuiti oggi, a cura della società di gestione Aeroporti di Roma, a tutti i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Fiumicino in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Per sensibilizzare ulteriormente i viaggiatori, all'interno dei terminal, agenti in divisa delle forze dell'Ordine, personale di Aeroporti di Roma ed Enti di Stato, hanno distribuito ai viaggiatori dei braccialetti rossi e opuscoli, accompagnati dalle note musicali del maestro Adriano Leonardo Scapicchi, che al pianoforte, installato nella hall partenze del Terminal 1, ha eseguito una serie di brani di musica classica. "Sono qui con orgoglio oggi, perché credo che sia molto importante sensibilizzare le persone su questo delicato tema - ha spiegato a Fiumicino una giovane donna in divisa dell'Arma dei Carabinieri mentre distribuiva opuscoli informativi e braccialetti - se pensiamo anche ai numerosi casi di femminicidi che si sono registrati, soprattutto in questi ultimi anni.

Quindi ben vengano iniziative come questa intrapresa oggi da Adr.” Interesse e partecipazione dei passeggeri all’iniziativa organizzata da Aeroporti di Roma con domande ai volontari di:

Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Agenti delle Dogane, Agenti della Polizia Penitenziaria, Polizia Locale del Comune di Fiumicino, Enac ed Enav e operativi di Aeroporti di Roma che hanno spiegato come comportarsi in caso di violenze e pericolo. (ANSA).