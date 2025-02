Giorgio Morgan nuovo comandante della Municipale di Ladispoli • Terzo Binario News

“Il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha nominato come nuovo Comandante della Polizia Locale il dott. Giorgio Morgan, che prenderà ufficialmente servizio a partire da domani, sabato 1° febbraio.

“Il dott. Giorgio Morgan – ha commentato il Sindaco – vanta una lunga carriera nell’ambito della Polizia locale e sono sicuro che in questa nuova veste continuerà a lavorare con dedizione al servizio della città, mettendo a disposizione dei colleghi e dei cittadini la propria esperienza.

Rivolgo a lui e a tutto il Comando della Polizia Locale di Ladispoli un grande in bocca al lupo per questo nuovo corso.

Al contempo desidero esprimere, a titolo personale e a nome di tutta la nostra comunità, un sentito ringraziamento al Comandante uscente Sergio Blasi, per il prezioso lavoro svolto durante il suo mandato, in cui ha guidato il Corpo della Polizia Locale con grande professionalità e abnegazione, contribuendo in modo significativo al miglioramento della sicurezza e dei servizi offerti alla cittadinanza”.

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale augurano al nuovo Comandante, dott. Giorgio Morgan, un buon lavoro, con l’auspicio che possa proseguire e ampliare il lavoro iniziato dal suo predecessore, continuando a garantire a Ladispoli un ambiente sicuro e sereno per tutti i cittadini.