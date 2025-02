Contributi economici a Civitavecchia lo scuolabus destinato agli studenti con disabilità • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha approvato una determina dirigenziale per la concessione di contributi economici destinati al trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado per l’anno 2024.

L’iniziativa, finanziata con fondi del Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dell’Istruzione, mira a sostenere le famiglie nel garantire il diritto allo studio ai propri figli con difficoltà di autonomia.

La somma disponibile ammonta a 136.121,63 euro, con un importo massimo erogabile di 1.650 euro per studente, calcolato sulla base della distanza percorsa e dei giorni di frequenza scolastica. La domanda di contributo potrà essere presentata entro le ore 12:00 del 31 marzo 2025 tramite il portale online del Comune di Civitavecchia.

Possono beneficiare del contributo le famiglie con figli residenti nel Comune di Civitavecchia e iscritti per l’anno 2024 alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anche fuori dal territorio comunale. È necessario essere in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel garantire servizi di supporto alla popolazione scolastica più fragile, offrendo un sostegno concreto alle famiglie per l’abbattimento dei costi di trasporto. “L’inclusione scolastica è una priorità per questa Amministrazione – dichiara il Sindaco Marco Piendibene – e grazie a questi fondi possiamo aiutare le famiglie con studenti disabili a sostenere una spesa importante, garantendo loro un accesso equo all’istruzione. Desidero ringraziare gli uffici comunali per il lavoro svolto nell’elaborazione della determina e nell’organizzazione della procedura che permetterà di erogare questi contributi.”