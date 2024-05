Gigi Ruggiero scende in Prima: sì all'Atletico Santa Marinella • Terzo Binario News

L’ex capitano del Civitavecchia passa a un’altra compagine nerazzurra, stavolta però santamarinellese visto che Gigi Ruggiero ha detto sì all’Atletico, accettando di scendere in Prima Categoria.

In Prima Categoria colpaccio dell’Atletico Santa Marinella che ingaggia Gigi Ruggiero.

«È ufficiale il primo acquisto della stagione 2024/2025. Ringraziamo il Civitavecchia Calcio 1920 per averci dato la disponibilità a trattare con il giocatore. Sarà un onore per noi poter avere in squadra un giocatore eccezionale come Luigi Ruggiero» dicono dal sodalizio nerazzurro. Per mister Diego Michesi un giocatore fondamentale per cercare di migliorare il sesto posto (da neopromossi) della stagione scorsa.