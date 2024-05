Gianni Moscherini lascia il consiglio comunale di Cerveteri • Terzo Binario News

È il secondo dei candidati sindaco del centrodestra alle elezioni del 2022 a rassegnare le dimissioni dopo la Belardinelli, gli subentra Accardo

Era nell’aria da tempo, ora è arrivata l’ufficialità.

Gianni Moscherini, candidato sindaco alle ultime elezioni comunali di Cerveteri, espressione del centrodestra e fortemente avallato anche da alcune colonne storiche della destra locale, si è dimesso da consigliere comunale di Cerveteri.

Dunque, è durata poco meno di due anni l’avventura dell’ex sindaco di Civitavecchia al Granarone.

Un’esperienza anonima, caratterizzata più che per iniziative politiche di spicco, per uscite colorite e spesso fuori dai canoni del “politically correct”.

Si dimette per dare spazio ad una nuova avventura politica, l’ennesima. Come oramai noto infatti, Moscherini è candidato a sindaco nell’altra città Unesco, Tarquinia. L’ennesimo ritorno in pratica.

Le dimissioni di Moscherini, il cui posto sarà preso da Nicolò Accardo, certificano un altro aspetto: il fallimento più completo delle scelte del centrodestra alle elezioni comunali del giugno del 2022, quelle che di fatto diedero la vittoria ad Elena Gubetti, unica candidata sindaco del centrosinistra.

Con le dimissioni di alcuni mesi fa di Annalisa Belardinelli, entrambi gli sfidanti al ruolo di Sindaco dell’attuale prima cittadina, hanno rassegnato le dimissioni da consiglieri comunali.

Di certo, non si sono dimostrate essere due scelte fortunate…