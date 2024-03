Gianni Legni di Tarquinia vola in serie A con il sitting volley • Terzo Binario News

Gianni Legni vola in serie A con il sitting volley! Il ragazzo tarquiniese, che ha fatto il suo esordio nella disciplina sportiva della pallavolo paralimpica con la Top Five, ha infatti ricevuto da qualche giorno, a Fermo, una proposta di ingaggio nel Sitting Volley del Lazio da Giuseppe Martino e Fabio Camilli, quest’ultimo delegato al sitting volley della FIPAV Regione Lazio.

Il Sitting Volley del Lazio è un progetto sportivo di grande importanza, nel quale convergono elementi di realtà come il Fonte Roma Eur, Astrolabio 2000, Fiano Romano, Sport Academy 360 e molte altre; sarà impegnato nel campionato italiano maschile di serie A e per questo a metà Aprile andrà a Pomigliano, e tra l’11 ed il 12 Maggio volerà a Palermo, puntando poi alle finali nazionali a Giugno.

Gianni Legni si sta preparando con determinazione ed entusiasmo a questa nuova sfida: “Da quando ho perso parte di una gamba non mi sono più approcciato a sport di squadra, finchè non ho scoperto il sitting volley con il magnifico gruppo tarquiniese Top Five, che mi ha saputo trasmettere una autentica passione per questa disciplina basata su coordinamento, condivisione e divertimento. Sento di dover ringraziare loro, ed in particolare la referente Francesca Fabiani ed il presidente Franco Trippanera, per il percorso che mi hanno fatto fare, senza il quale il mio esordio in serie A con la Sitting Volley Lazio non sarebbe mai stato possibile. Amo le sfide, e sono pronto a vincere anche questa avventura!”.

Dal network SeAmiTarquinia i migliori complimenti a Gianni Legni ed a questo straordinario traguardo, che porta lustro ed orgoglio a tutta la cittadina.