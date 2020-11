A Fiumicino i poliziotti del commissariato hanno fermato ed arrestato, dopo un breve inseguimento in auto, B.U. 39enne e C.F. 40enne entrambi romani.

I due, alla vista della volante, si sono dati alla fuga tentando di disfarsi della droga, lanciandola dall’auto in corsa. Recuperata, anche grazie all’ausilio dei cani antidroga, è risultata essere cocaina custodita in 18 involucri per un totale di 7,25 grammi.