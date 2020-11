Cassonetti in fiamme alla Garbatella. Il tutto è accaduto domenica 22 novembre – verso le 19 – in piazza Pantero Pantera, via Niccolò da Pistoia, via Giovannipoli, via Ignazio Persico e via Giacinto Pullino.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia Roma Eur. Non sono state trovate tracce di acceleranti ma non è esclusa l’ipotesi dolosa, vista la consequenzialità con cui sono avvenuti i fatti.

c.b.