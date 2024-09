Gabriele Fargnoli nuovo capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cerenova • Terzo Binario News

A Gabriele Fargnoli l’incarico di capo sede nel distaccamento dei vigili del fuoco di Cerveteri/Ladispoli.

Incarico fiduciario ottenuto giorni fa dal Comandante Provinciale di Roma Ing. Adriano De Acutis.

Un passo in avanti nella propria carriera professionale da parte di un pompiere che in questi anni, oltre all’operatività nel suo ruolo, si è anche battuto a livello sindacale per cercare di migliorare la situazione gravosa del personale e della mancanza di mezzi adeguati per affrontare le varie emergenze, tra cui l’autoscala. Fargnoli, arruolatosi nel corpo dei vigili del fuoco nel 1991 con un trascorso a Milano, Firenze e Roma, è referente della Federazione Nazionale Sicurezza Cisl, è stato consigliere comunale ed è attualmente assessore alle Politiche sociali, Commercio e Attività produttive nella Città di Ladispoli. L

a sua battaglia, insieme a Riccardo Ciofi segretario generale della Fns Cisl Roma e Rieti, è soprattutto quella di far arrivare questa autoscala nel Distaccamento di via Fontana Morella per coprire adeguatamente le emergenze nelle città di Ladispoli e Cerveteri (in caso di necessità si deve attendere il mezzo dalla Capitale o da Ostia) ma anche in altre località del litorale nord dove opera la “26/A”, peraltro inserita nel quadro della “sospendibilità”.

Con una semplice chiamata da un’altra città, la squadra in servizio partirebbe immediatamente lasciando sguarnite Ladispoli e Cerveteri.

Il personale di Cerenova dovrebbe avere almeno una decina di unità in più. E anche queste tematiche sono state già affrontare da Fargnoli.