Futsal, la situazione di Civitavecchia e Santa Severa • Terzo Binario News

Battuta d’arresto senza conseguenze per la Futsal Civitavecchia, che nella quartultima giornata del girone B di C1 ha ceduto 5-3 al Tennis Club Parioli, che sta lottando per evitare i play-out.

Primo tempo chiuso sul 4-2 e nonostante i tentativi civitavecchiesi di raddrizzarla, la spuntano i capitolini. Per quanto concerne i gol, da segnalare la doppietta del rientrante Cristian Trappolini e il centro trovato da Tiziano Moretti.

La sconfitta non cambia nulla dal punto di vista della classifica, con i civitavecchiesi che con 33 punti possono lavorare in sostanziale tranquillità per le ultime tre gare che separano la Futsal dalla fine della stagione. Infatti gli uomini di Umberto Di Maio si mantengono a sei lunghezze dalla zona play-out.

Sulla gara contro il Parioli però il mister si dichiara scontento della prestazione dei suoi: «Troppi gli errori dietro – spiega l’allenatore – e forse dipende dalla fine del campionato ormai prossima. Tuttavia va onorato l’impegno fino alla fine. In attacco serve maggiore concretezza. Chiedo maggiore determinazione per le ultime tre sfide».

Sabato all’Ivan Lottatori – dove si stanno effettuando dei lavori di manutenzione arriva la Vigor Perconti.

Invece in C2 ha subito una battuta d’arresto forse decisiva la corsa al primo posto del girone D in cui era impegnata la Santa Severa Futsal. Nello scontro diretto contro la capolista Canottieri Lazio giocato al PalaDeAngelis hanno prevalso i roani per 4-3, con le reti santaseverine messe a segno da Mattina Ranzoni (autore di una doppietta) e Marco Tirante. «Brava la Canottieri che si sta meritando la promozione diretta – afferma il mister – ma non per il successo nello scontro diretto, nel quale abbiamo commesso diversi errori, ma per l’andamento generale di tutta la stagione. Però abbiamo tante soddisfazioni da toglierci, quindi testa bassa e lavorare». In classifica la Canottieri è salita a 54 punti, cinque lunghezze in più dei neroverdi che, nella prossima sfida valida per la quartultima giornata, saranno di scena a Ronciglione. E poi c’è la Coppa Lazio, dove il quintetto di Vincenzo Di Gabriele è arrivata ai quarti di finale. Le due gare si giocheranno contro la Sanvitese sabato primo aprile (a San Vito Romano) e ritorno mercoledì 4 alle 21 nell’impianto di via delle Colonie.

Infine nel derby under 21 ha prevalso la Futsal Civitavecchia, per 5-0 sul Santa Sevrera. Reti nerazzurre di Gravanago, Stefanini e tripletta di Mondelli.