Futsal Civitavecchia oggi contro l'Aranova per blindare il play-off - Terzo Binario News

Partita delicatissima oggi alle 15.30 per la Futsal Civitavecchia. I nerazzurri ospitano l’Aranova e possono imprimere l’accelerata decisiva per mettere al sicuro la partecipazione ai play-off.

All’Ivan Lottatori si gioca la nona giornata del girone B di C1 con un quintetto che con 21punti al momento sarebbe invischiato nei play-out. Sorpresa in negativo, perché le ambizioni dell’Aranova nel pre-stagione erano ben altre.

Per contro, gli uomini di Simone Tangini pur venendo da un pari non certo esaltante a Monteverde con la Cccp 1987 per 2-2 hanno ritrovato il secondo posto solidario con 44 punti, a 12 dalla capolista Laurentino. Segue l’Atletico Grande Impero una lunghezza sotto e a quota 42 c’è il Torrino. Però il calendario vede scontri sanguinosi come quello fra le stesse Grande Impero e Torrino, mentre il Poggio Fidoni, compagine a ridosso dei playout, ospita il pericolante Valcanneto.

Per il mister nerazzurro arriva qualche buona notizia: infatti torna disponibile il portiere Danilo Boriello recuperato dall’infortunio, con capitan Damiano Leone e Cristian Trappolini, che hanno scontato la squalifica. Niente da fare, oltre agli assenti di sempre per Andrea Ferraccioli.